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aksam.com.tr
  • 08 Kasım 2020 Pazar 22:03
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Abdurrahim Albayrak: Emin adımlarla ilerliyoruz

Abdurrahim Albayrak: Emin adımlarla ilerliyoruz

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AA

Glatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, "Biz sezonu Erzurum'da açtık, 3'te 3 yaptık. Güzel günler yakında gelecek." dedi.

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Süper Lig'de emin adımlarla ilerlediklerini söyledi.

Albayrak, ligin 8. haftasında konuk oldukları Demir Grup Sivasspor'u 2-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından 4 Eylül Stadı çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

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"LİG ERZURUM'DA BAŞLADI"

Deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u yenerek iddialarını ortaya koyduklarını belirten Albayrak, şunları kaydetti:

Erzurumspor maçı öncesi yönetim kuruluna gittiğim zaman, kulüpte herkesin morali çok bozuktu. Bir gün önce de Florya'da idmanda Fatih Terim hocamla sohbet ettiğimizde, 'Lig Erzurum'da başlıyor ve biz sezonu Erzurum'da açıyoruz.' demiştim. Aynı konuşmayı yönetim kurulunda da yaptığımda herkes çok mutlu oldu. Hepsi söylediklerime inandı. Biz sezonu Erzurum'da açtık. Erzurum'dan sonra 3'te 3 yaptık. Allah'ıma şükürler olsun çok daha güzel günler yakında gelecek. Emin adımlarla ilerliyoruz. Puanımızı 16'ya çıkarttık. Liderle aramızda 1 puan fark var.

Albayrak, sarı-kırmızılı takımın Sivasspor deplasmanında ikinci golünü kaydeden Arda Turan'a güvenlerinin sonsuz olduğunu dile getirdi.

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"CANI GÖNÜLDEN GALATASARAYLI"

Arda'nın Florya'daki son idmanda çok azimli ve hırslı olduğunu aktaran Albayrak, "Arda, Galatasaray'da çok daha iyi işler yapacak. İnşallah uzun yıllar futbolcu olarak ve teknik ekip içinde hizmet vermeye devam eder. Arda, Galatasaray'ın evladıdır. Canı gönülden Galatasaraylıdır. Bugün de neler yaptığını gördük. Fatih hocama, teknik heyete ve bütün futbolcu kardeşlerime, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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