Arda Turan gözyaşlarını tutamadı: Çok zor günler yaşadım

Galatasaray kaptanı Arda Turan, DG Sivasspor'u 2-1 yendikleri maçın ardından yayıncı kuruluşun röportajında gözyaşlarını tutamadı.

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Arda Turan, 2-1 yendikleri Demir Grup Sivasspor maçını değerlendirdi.

Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında Demir Grup Sivasspor'u deplasmanda 2-1 mağlup ederken sarı-kırmızılıların 2. golünü tecrübeli yıldızı Arda Turan attı. Yıldız futbolcu, tam 9 yıl sonra yani 18 Nisan 2011'den beri Galatasaray formasıyla gol atarken; Arda'nın golü akıllara yıllar önce 5-3 sonuçlanan ve Galatasaray'ın 2008 şampiyonluğunu müjdeleyen Sivasspor maçında attığı golü getirdi.

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"O ZAMANLAR TWITTER VE INSTAGRAM YOKTU..."

Gözyaşları içerisinde röportaj veren Arda Turan, "Golüm 2008'de Sivas'ta attığım gole benziyor, aynı kontrol ve benzer bir vuruş oldu. Genç kardeşlerimiz belki hatırlamazlar O zamanlar Twitter ve Instagram yoktu. 2008'de Sivas'a attığım gole çok benzedi. Benim çok anlam ifade etti bu gol. Çok önemliydi çok sevindim bugün. Galatasaray olunca garip hissediyorum. Takım halinde böyle oynayınca şampiyon olunuyor. Maçı Florya'da kazandık. Hocamız muhteşem bir taktik oynattı" dedi.

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"PANDEMİ DEZAVANTAJ"

Sivasspor karşısında etkili olduklarını ifade eden Arda, "Çizgiye basmadan bloklar arasına girerek etkili olduk. Pandemi dezavantaj çünkü seyircimiz yok. Seyircimiz 1-0 önde başlatır bizi. Çok zor günler yaşadım" şeklinde konuştu.

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