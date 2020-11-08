Eksik Aslan, zorlu Sivas deplasmanında! Muhtemel 11'ler

AKŞAM

Galatasaray, bugün Sivasspor deplasmanına çıkacak. Aslan'da Falcao yok. Saracchi ve Marcao'nun sakatlıkları da tam düzelmedi.

Ligde inişli çıkışlı bir grafik çizen Galatasaray, bugün Yiğido karşısında 3 puan arayacak. 7 maçta 4 galibiyet, bir beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Galatasaray 13 puan topladı.

LUYINDAMA VE BELHANDA SINIRDA

Aslan’da sakatlığı bulunan Kolombiyalı Falcao, Sivasspor maçında forma giyemeyecek. Saracchi ve Marcao’nun sakatlıkları tam olarak düzelmese de Sivas’a götürüldü. Luyindama ve Belhanda ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Kart görmeleri halinde Kayseri maçında yoklar.

SİVAS - GALATASARAY

SAAT: 19.00

STAT: 4 Eylül

YAYIN: beIN SPORTS 1

HAKEM: Abdulkadir Bitigen