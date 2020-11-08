Eksik Aslan, zorlu Sivas deplasmanında! Muhtemel 11'ler

Ligde inişli çıkışlı bir grafik çizen Galatasaray, bugün Yiğido karşısında 3 puan arayacak. 7 maçta 4 galibiyet, bir beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Galatasaray 13 puan topladı.
LUYINDAMA VE BELHANDA SINIRDA
Aslan’da sakatlığı bulunan Kolombiyalı Falcao, Sivasspor maçında forma giyemeyecek. Saracchi ve Marcao’nun sakatlıkları tam olarak düzelmese de Sivas’a götürüldü. Luyindama ve Belhanda ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Kart görmeleri halinde Kayseri maçında yoklar.
SİVAS - GALATASARAY
SAAT: 19.00
STAT: 4 Eylül
YAYIN: beIN SPORTS 1
HAKEM: Abdulkadir Bitigen
Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe'nin Kadıköy'de İttifak Holding Konyaspor'a 2-0 yenildiği maçı Ali Gültiken değerlendirdi. Gültiken, Enner Valencia için, "oyun kurma becerisi yok, büyük takım oyuncusu değil." dedi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, 2-0 kaybettikleri İttifak Holding Konyaspor mücadelesini değerlendirdi.
Süper Lig'in 8. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe'yi 2-0 yenen İttifak Holding Konyaspor'un teknik direktörü İsmail Kartal, haklı bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.
Trabzonspor Kulübü, teknik direktörlük görevi için Abdullah Avcı ile anlaştı.
Lige çok kötü başlayan Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor'a konuk oluyor.
Süper Lig'in 8'inci haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, evinde misafir ettiği Göztepe'yle 1-1 berabere kaldı. Mavi beyazlılar, maç öncesi seremoniye önünde ‘Geçmiş Olsun İzmir' yazılı ve arkasında ise depremde hayatını kaybedenlerin isim listesinin yer aldığı tişörtle çıktı.