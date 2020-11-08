Feghouli: Sezon sonu şampiyonluk istiyoruz

Galatasaray'ın tecrübeli ismi Sofiane Feghouli, DG Sivasspor'u 2-1 yendikleri maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.
Sivasspor karşısında kazanmayı çok istediklerini ifade eden Feghouli, "Açıkçası çok mutluyum. Arda olsun Belhanda olsun oyunumuzdan keyif aldık. Sahada iyi olduğumuzu düşünüyorum. Takım olarak iyiydik ve iyi bir sonuçla ayrılıyoruz." dedi.
"ARDA, HEM SAHA İÇİ HEM DE SAHA DIŞINDA LİDERİMİZ"
Feghouli açıklamalarının devamında; "Çok mutluyum, elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum, Sivasspor karşısında da öyle oldu. Sezon sonunu şampiyon olarak tamamlamak istiyoruz. Arda Turan hem içeride hem de dışarıda bize liderlik ediyor." dedi.
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