Chedjou, Tigana ve Borbiconi, Burak Yılmaz'ı anlattı

Yolları Türkiye'den geçen Aurelien Chedjou, Jean Tigana ve Stephane Borbiconi Burak Yılmaz'ı anlattı.

35 yaşında Lille'e transfer olarak tarihe geçen Burak Yılmaz, Fransız basınında da gündem olmaya devam ediyor. Golcü oyuncunun eski takım arkadaşları Chedjou ve Borbiconi ile eski hocası Jean Tigana, Burak Yılmaz'ı anlattı.

Sporx'te yer alan habere göre, Chedjou, Burak Yılmaz'ın mental olarak güçlü olduğunu belirtirken, "Burak Yılmaz bir savaşçı. Her pozisyonda, her durumda vazgeçmiyor. Bugün 35 yaşında ve artık eskisi kadar baskı yapamıyor ancak benim tanıdığım Burak, kaybetmeyi kabul etmez. Burak Yılmaz, zamanla bir kabuk oluşturdu kendine. Gittiği her kulüpte hiçbir zaman iyi karşılanmadı ancak ayrıldığı zaman da taraftarlar hep mutsuz oldu." dedi.



Zidane'dan Mbappe açıklaması: Transfer dönemi sona erdi

"MOTİVE ETMEYİ BİLİR"

Fransız oyuncu, Burak'ın soyunma odasında da etkili olduğunu kaydetti ve "Burak Yılmaz hep pozitif düşünür. Soğukkanlı gibi görünüyor ama içinde bir alev var. Kimseyle kavga etmek gibi bir derdi yok. İşler yoluna gitmediğinde, herkesten daha fazla motive etmeyi biliyor." ifadelerini kullandı.

Mikel Arteta son noktayı koydu: Mesut Özil kararlarıma saygı duymalı

"ARADIM VE BANA MASA AYARLADI"

Burak Yılmaz'ın İstanbul'da geniş bir çevresi olduğunu da vurgulayan Chedjou, "Yıldız olduğundan çok fazla bağlantısı var. Bir gün eşimle İstanbul'un ünlü bir restoranına gitmek istedim ve tüm masalar dolmuştu. Onu aradım ve birkaç dakika sonra bana bir masa ayarladı. Onun etkisi ve ilişkileri gerçekten etkileyiciydi." diye konuştu.

Cassano: Ibrahimovic, Lukaku'dan kat kat daha iyi

"BURAK'TA HEMEN POTANSİYEL GÖRDÜM"

Beşiktaş'ın Burak Yılmaz'ı transfer ettiği dönemde takımın başında yer alan Jean Tigana, "Hızıyla ve top sürme becerisiyle, onda inanılmaz bir potansiyel gördüm. Çok genç yaşta olmasına rağmen karakterli bir oyuncuydu. Beşiktaş gibi bir kulübe 21 yaşında geliyorsan, zaten bir şeylere sahip olman gerekir." mesajını verdi.

Klopp'tan 'VAR' tepkisi: Biri bana açıklasın

"FENERBAHÇE'DEN ÖNCE FRANSA'YA GELİYORDU"

Manisaspor'dan eski takım arkadaşı Borbiconi ise, "Jean Tigana onu Bordeaux'a getirmek istedi ama finansal olarak mümkün olmadı. Menajeriyle o dönemde Caen'den teklif aldı. Ona iyi bir kulüp olduğunu söyledim ancak gerçekleşmedi. Sonra Fenerbahçe'ye gitti. Caen'e saygısızlık olmasın ama başka bir seviyeye geçti." şeklinde bilgi verdi.

Manchester United, Gareth Bale'i az daha kaçırıyormuş!