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aksam.com.tr
  • 17 Ekim 2020 Cumartesi 19:58
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Mikel Arteta son noktayı koydu: Mesut Özil kararlarıma saygı duymalı

Mikel Arteta son noktayı koydu: Mesut Özil kararlarıma saygı duymalı

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Arsenal'ın teknik patronu Mikel Arteta, aldığı kararlar için Mesut Özil'in saygı duyması gerektiğini söyledi.

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Artete, Mesut Özil'in UEFA Avrupa Ligi kadrosuna dahil edilmemesi hakkında açıklamalarda bulundu.

Sporx'te yer alan habere göre, Arsenal'in geniş bir kadroya sahip olduğu ve her futbolcuyu değerlendirmek istediklerini ifade eden Arteta, Özil'in formayı alabilmesi için daha çok çalışması ve takıma uygun hareket etmesi gerektiğini ifade ederek bir anlamda artık Özil'in üzerine kurulu bir planı olmadığını ima etti.

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"ARALIK AYINI BEKLEMELİ"

Milli Takım arasından önce Özil ile bu konu hakkında görüştüğünü ifade eden Arteta, "Özil ile görüştüm ve bu kararı neden aldığımı anlattım. Kararıma saygı duymalı. Teknik direktör benim ve her oyuncumdan maksimum fayda sağlamak istiyorum. Şu anda Özil'in üzerine düşen şey; daha fazla çalışmak, kabullenmek ve Aralık ayını beklemek." dedi.

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