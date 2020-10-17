Mikel Arteta son noktayı koydu: Mesut Özil kararlarıma saygı duymalı

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Artete, Mesut Özil'in UEFA Avrupa Ligi kadrosuna dahil edilmemesi hakkında açıklamalarda bulundu.
Sporx'te yer alan habere göre, Arsenal'in geniş bir kadroya sahip olduğu ve her futbolcuyu değerlendirmek istediklerini ifade eden Arteta, Özil'in formayı alabilmesi için daha çok çalışması ve takıma uygun hareket etmesi gerektiğini ifade ederek bir anlamda artık Özil'in üzerine kurulu bir planı olmadığını ima etti.
"ARALIK AYINI BEKLEMELİ"
Milli Takım arasından önce Özil ile bu konu hakkında görüştüğünü ifade eden Arteta, "Özil ile görüştüm ve bu kararı neden aldığımı anlattım. Kararıma saygı duymalı. Teknik direktör benim ve her oyuncumdan maksimum fayda sağlamak istiyorum. Şu anda Özil'in üzerine düşen şey; daha fazla çalışmak, kabullenmek ve Aralık ayını beklemek." dedi.
Süper Lig'in 5. haftasında İttifak Holding Konyaspor, konuk ettiği Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, kulüplerin statlarda seyirci kapasitesinin belli oranda kullanılmasını istediğini, bunun için gerekli girişimlerde bulunduklarını söyledi.
Süper Lig'in 5. haftasında 3-1 Demir Grup Sivasspor'un galibiyetiyle sonuçlanan Hes Kablo Kayserispor - Demir Grup Sivasspor maçının ardından her iki takımın teknik direktörleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuuştu.
Süper Lig'in 5. haftasında karşı karşıya gelen ve 1-1 berabere sona eren İttifak Holding Konyaspor ve Yeni Malatyaspor'un teknik direktörleri mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında maçı değerlendirdi.
Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, Kylian Mbappe iddialarına açıklık getirdi.
Arsenal'ın teknik patronu Mikel Arteta, aldığı kararlar için Mesut Özil'in saygı duyması gerektiğini söyledi.