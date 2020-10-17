Manchester United, Gareth Bale'i az daha kaçırıyormuş!

West Ham United Teknik Direktörü David Moyes, 2013 yazında Manchester United'da görev yaptığı dönemde United'ın Bale ile gizli bir sözleşme imzalamak istediğini ifade etti.
Sporx'te yer alan habere göre, United'daki ilk transferinin Bale olmasını çok istediğini dile getiren Moyes, "United'da büyük bir projenin başına geçtim ve ilk istediğim şey Bale'ın Old Trafford'da mücadele etmesiydi. Bale ile görüştük ancak Real Madrid de onu istiyordu. Bale'ı kaçırmaya çalıştım. United, Real Madrid'den daha yüksek bir bonservis bedeli teklif etti ancak Real Madrid de Bale'a United'dan daha yüksek bir maaş teklif etti; Bale da Real Madrid'e gitti" dedi.
David Moyes, Temmuz 2013-Nisan 2014 tarihleri arasında kırmızı-şeytanları çalıştırmıştı.
"MADRID'İ SEÇTİ"
Transfer için Bale'ı kaçırmayı dahi düşündüklerini ifade eden Moyes, "Bu bir çılgınlık olarak düşünülebilir ama Bale'ı transfer için kaçırmayı bile düşündük. Bale için antrenman sahamızda özel bir helikopteri hazır bulunduruyorduk; bir şansımız olduğunu düşündük ama Bale, Real Madrid'i seçti." şeklinde konuştu.
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