Klopp'tan 'VAR' tepkisi: Biri bana açıklasın

Premier Lig'de Merseyside derbisinde Everton ile Liverpool 2-2 berabere kaldı. Maçın uzatma dakikalarında Liverpool'un 'VAR'dan dönen golü de tartışmaları beraberinde getirdi.

İngiltere Premier Lig'de Everton ile Liverpool arasında oynanan ve son saniyeleri adeta nefes kesen maça 90+3'te verilen VAR kararı damga vurdu.

Liverpool'un 90+3. dakikada Henderson ile bulduğu ile VAR'ın devreye girerek ofsaytı belirlemesiyle iptal edildi ve elbette Klopp da maçın ardından bu duruma karşı sessiz kalamadı.

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"BU KARAR NASIL ALINDI?"

Sporx'in aktardığına göre, pozisyonun ofsayt olmadığını ifade eden Klopp, "VAR'dan iptal edilen golümüzü izledim ve gösterilen fotoğrafta çok net ofsayt olmadığı görülüyor. Biri bana açıklasın, bu karar nasıl alındı?" dedi.

Liverpool'un performansından memnun olduğunu dile getiren Klopp, "Son dönemdeki en iyi performanslarımızdan birini sergiledik ancak bu yeterli olmadı. Everton'un özgüveni çok yüksek seviyedeydi ancak onları baskılamayı başardık. Liverpool'da olduğumdan bu yana Goodison Park'ta oynadığımız en iyi futboldu ancak maçı kazanamadık. Bunun farklı nedenleri var ve bu durumları futbolcularımız ile konuşacağız; çözmemiz gereken birden fazla sorun var." şeklinde konuştu.

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