Van Dijk, sezonu kapadı; akıllara Muslera geldi

İngiltere Premier Lig’de Everton ile Liverpool’u karşıya karşıya getiren Merseyside derbisinde talihsiz bir sakatlık yaşandı.
VAR’DAN OFSAYT UYARISI GELDİ
Karşılaşmanın 10. dakikasında Everton kalecisi Jordan Pickford’un sert müdahalesi sonrası Virgil van Dijk penaltı bekledi. Yardımcı hakemin ofsayt bayrağı kaldırmadığı pozisyon için VAR’dan ofsayt uyarısı geldi.
Orta hakem pozisyonun başlangıcında Virgil van Dijk’ın ofsaytta olduğunu Liverpoollu futbolculara anlatırken, Hollandalı savunmacı, ayağına aldığı sert darbe sonrası oyuna devam edemedi ve yerini 11. dakikada Joe Gomez’e bıraktı. Pickford’ın yaptığı kontrolsüz ve sert hareket sosyal medyada taraftarlarında tepkisini çekti.
Hollandalı savunmacının sezonu kapattığı belirtilirken, Liverpool'un Dijk'in sağlık durumu ile ilgili kısa süre içinde açıklama yapması bekleniyor.
AKILLARA FERNANDO MUSLERA GELDİ
Virgil van Dijk’ın Everton derbisinde sakatlandığı bu pozisyonun ardından akıllara Fernando Muslera’nın Çaykur Rizespor maçındaki pozisyonu geldi. Yine bir ofsayt pozisyonunda yardımcı hakem bayrak kaldırmamış ve devam eden oyunda, Milan Skoda ile çarpışan Muslera talihsiz bir sakatlık yaşamıştı.
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