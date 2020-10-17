Cassano: Ibrahimovic, Lukaku'dan kat kat daha iyi

Kariyerinde hem Milan hem Inter formasını terleten Antonio Cassano, iki takımın forvetlerini kıyasladı.
Cassano, Ibrahimovic'i Serie A'daki en iyi oyuncu olarak gösterdi.
RONALDO VE VAN BASTEN'DEN SONRA...
Sporx'te yer alan habere göre, Antonio Cassano açıklamasında; "Zlatan Serie A'daki en iyi oyuncu. Romelu Lukaku genç, yetenekli ama kıyaslanamaz bile. 39 yaşındayken fiziksel güç tek başına yetmez kaliteye de ihtiyacınız olur. Bence Ibra orjinal Ronaldo ve van Basten'den sonra buna en çok sahip olan oyuncu." dedi.
Ibrahimovic, 39 yaşında olmasına rağmen İtalyan deviyle yeni sözleşme imzalayarak 1 yıl daha Serie A'da kendisini gösterecek.
Süper Lig'in 5. haftasında İttifak Holding Konyaspor, konuk ettiği Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, kulüplerin statlarda seyirci kapasitesinin belli oranda kullanılmasını istediğini, bunun için gerekli girişimlerde bulunduklarını söyledi.
Süper Lig'in 5. haftasında 3-1 Demir Grup Sivasspor'un galibiyetiyle sonuçlanan Hes Kablo Kayserispor - Demir Grup Sivasspor maçının ardından her iki takımın teknik direktörleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuuştu.
Süper Lig'in 5. haftasında karşı karşıya gelen ve 1-1 berabere sona eren İttifak Holding Konyaspor ve Yeni Malatyaspor'un teknik direktörleri mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında maçı değerlendirdi.
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