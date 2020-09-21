CANLI | Fenerbahçe - Atakaş Hatayspor

Fenerbahçe: Altay, Gökhan Gönül, Lemos, Zanka, Caner Erkin, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Tolga Ciğerci, Ferdi Kadıoğlu, Mama Thiam, Enner Valencia
Atakaş Hatayspor: Munir, Yusuf, Pablo, Mesut, Popov, Sackey, Rayane, Selim, Ruben, Gökhan, Diouf.
Atletico Madrid'in Barcelona'dan ayrılma kararı alan Luis Suarez için harekete geçtiği ve anlaşma sağlandığı iddia edildi. İspanyol basınına yansıyan haberlere göre, transferin önündeki engel ise Diego Costa. Atletico, Suarez'i kadrosuna katmadan önce Diego Costa'nın yüksek maliyetinden kurtulmak istiyor. Bu konuda gözler Fenerbahçe'ye çevrildi.
Porto ile sözleşmesini feshetmeye hazırlanan Vincent Aboubakar, Medipol Başakşehir'e transfer oluyor. Turuncu-Lacivertliler, sağlık kontrollerinde sorun çıkmaması durumunda 28 yaşındaki golcüyle sözleşme imzalayacak. Vincent Aboubakar, eski takımı Beşiktaş'la da temas kurmuş ancak yapılan görüşmelerden sonuç çıkmamıştı.
Koronavirüse yakalanan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan sevindiren haber geldi. Genç teknik adama bugün yapılan testlerin negatif sonuçlandığı açıklandı.
Eksik kadroyla gelen Antalyaspor beraberliği ve Nazım Sangare'nin de elden kaçması sonrasında eleştirilerin hedefi olan Beşiktaş Yönetimi, transfere sarıldı! Forvette Kalinic için çalışmalara hız veren Kartal, sağ bek için de Davide Santon ve Kerim Alıcı'nın üzerine yoğunlaştı.
iddaa risk yönetimi, Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin iddaa oranlarını belirledi.
Sarı-Lacivertliler, İtalyan golcünün transferinde son viraja girdi. Fenerbahçe, Stefano Okaka için Udinese'ye yaptığı 5 milyon euroluk teklife 1 milyon euro da bonus ekledi. Çizme ekibi ile pazarlıklar devam ediyor. Fark 1 milyon euroya düştü. Transferin hafta içinde sonuçlanması bekleniyor.