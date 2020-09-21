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aksam.com.tr
  • 21 Eylül 2020 Pazartesi 20:10
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Fenerbahçe taraftarından pankartlı destek

Fenerbahçe taraftarından pankartlı destek

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IHA

Fenerbahçeli taraftarlar, Atakaş Hatayspor maçı öncesinde tribünlere takımlarına destek olmak için pankartlar yerleştirdi.

Süper Lig’in 2. haftasında evinde Atakaş Hatayspor’u ağırlayan Fenerbahçe’ye sarı-lacivertli taraftarlardan pankartlı destek geldi.

Okul açık tribününe Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Teknik Direktör Erol Bulut, Teknik heyetten Volkan Demirel, Emre Belözoğlu ve futbolcuların çizimlerinin yer aldığı pankart yerleştirildi. Pankartta ‘Milyonlarca Yürek, Şampiyonluk Tek Hedef!’ ifadelerini yer alırken bir diğer pankartta ise Erol Bulut’un fotoğrafı ile beraber ‘Seninle Koşacağız Mutlu Yarınlara’ ifadeleri yer aldı.

CANLI | Fenerbahçe - Atakaş Hatayspor

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CANLI | F.Bahçe - A.Hatayspor
CANLI | F.Bahçe - A.Hatayspor

CANLI | F.Bahçe - A.Hatayspor

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