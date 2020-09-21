Fenerbahçe taraftarından pankartlı destek

Süper Lig’in 2. haftasında evinde Atakaş Hatayspor’u ağırlayan Fenerbahçe’ye sarı-lacivertli taraftarlardan pankartlı destek geldi.
Okul açık tribününe Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Teknik Direktör Erol Bulut, Teknik heyetten Volkan Demirel, Emre Belözoğlu ve futbolcuların çizimlerinin yer aldığı pankart yerleştirildi. Pankartta ‘Milyonlarca Yürek, Şampiyonluk Tek Hedef!’ ifadelerini yer alırken bir diğer pankartta ise Erol Bulut’un fotoğrafı ile beraber ‘Seninle Koşacağız Mutlu Yarınlara’ ifadeleri yer aldı.
Beşiktaş'ın takımdan göndermek istediği Georges Kevin Nkoudou'ya biri Suudi Arabistan biri de Olympiakos'tan olmak üzere toplam iki teklif var.
Atletico Madrid'in Barcelona'dan ayrılma kararı alan Luis Suarez için harekete geçtiği ve anlaşma sağlandığı iddia edildi. İspanyol basınına yansıyan haberlere göre, transferin önündeki engel ise Diego Costa. Atletico, Suarez'i kadrosuna katmadan önce Diego Costa'nın yüksek maliyetinden kurtulmak istiyor. Bu konuda gözler Fenerbahçe'ye çevrildi.
Porto ile sözleşmesini feshetmeye hazırlanan Vincent Aboubakar, Medipol Başakşehir'e transfer oluyor. Turuncu-Lacivertliler, sağlık kontrollerinde sorun çıkmaması durumunda 28 yaşındaki golcüyle sözleşme imzalayacak. Vincent Aboubakar, eski takımı Beşiktaş'la da temas kurmuş ancak yapılan görüşmelerden sonuç çıkmamıştı.
İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, Fransa'nın Dijon takımından İzlandalı kaleci Alex Runarsson'u transfer etti.
Koronavirüse yakalanan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan sevindiren haber geldi. Genç teknik adama bugün yapılan testlerin negatif sonuçlandığı açıklandı.
Eksik kadroyla gelen Antalyaspor beraberliği ve Nazım Sangare'nin de elden kaçması sonrasında eleştirilerin hedefi olan Beşiktaş Yönetimi, transfere sarıldı! Forvette Kalinic için çalışmalara hız veren Kartal, sağ bek için de Davide Santon ve Kerim Alıcı'nın üzerine yoğunlaştı.