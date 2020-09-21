Mauricio Lemos: 'Mutsuzuz'

Fenerbahçe'nin yeni stoperi Mauricio Lemos, 0-0 sona eren Atakaş Hatayspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'de ilk maçına çıkan Uruguaylı Mauricio Lemos, 0-0 biten Atakaş Hatayspor karşılaşması sonrasında açıklamalarda bulundu.

Kazanamadıkları için üzgün olduklarını kaydeden Uruguaylı oyuncu, "İlk 11 başladığım için mutluyum ama maça bakarsak mutsuzuz. Puanla yola devam etmek isterdik. Ligin başındayız, düzelteceğimizi düşünüyoruz. Lig uzun bir süreç, amacımıza ulaşmak için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Zanka ile olan birliktelikleri sorulan Lemos, "Zanka ile oynarken rahattım. Bu hafta birlikte çalıştık, sahada sürekli iletişimde kaldık ancak 3 puanı alamadık, mutsuzuz. Önümüzdeki maçlarda daha iyi olacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

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