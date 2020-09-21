Fenerbahçe, Samatta için görüşmelerini hızlandırdı

Forvet transferini sonuçlandırmaya çalışan Fenerbahçe, Mbwana Samatta için Aston Villa ile görüşmelerini sürdürüyor.Sporx'in gazeteci Nicolo Schira'dan aktardığına göre, Aston Villa'nın Sheffield United ile oynadığı mücadelenin maç kadrosuna dahi alınmayan Tanzanyalı golcü, kesin olarak ayrılık kararı aldı. Fenerbahçe de uzun süredir istediği Samatta için İngiliz kulübüyle temaslarını hazırlandırdı.
Fenerbahçe'nin kısa süre içerisinde Samatta transferinden sonuç almayı umduğu vurgulandı.
PREMIER LİG'DE BAŞARISIZ OLDU
Samatta, Ocak 2020'de KRC Genk'ten Aston Villa'ya 10,5 milyon euro bonservisle transfer oldu. Aston Villa'nın bu ücretin tamamını olmasa da bir kısmını geri kazanmak istediğinin altı çizildi.
Tanzanyalı golcü, Aston Villa'da 16 maçta 2 gol atarak beklentileri karşılayamadı ancak Genk'te 191 maçta attığı 76 gol ve 20 asistiyle adından söz ettirmişti.
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