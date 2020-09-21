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aksam.com.tr
  • 21 Eylül 2020 Pazartesi 22:52
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Filip Novak'tan Caner Erkin açıklaması

Filip Novak'tan Caner Erkin açıklaması

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Fenerbahçe'nin yeni transferi Filip Novak, Atakaş Hatayspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Filip Novak, 0-0 biten Atakaş Hatayspor karşılaşmasının ardından konuştu.

Performansını değerlendiren Novak, "Benim için yeni bir süreç ve çok zor değilken, çok kolay da değil. Zamanın geçmesini bekliyorum, zaman gerekiyor. Ben tecrübeli bir oyuncuyum, daha iyi seviyeye ulaşabileceğimi düşünüyorum." dedi.

Caner Erkin ile birlikte oynadıkları hatırlatılan Çek yıldız, "Caner de, ben de ofansif yani güçlü oyuncularız. Beni ya da Caner'i kullanmak hocaya bağlı. Ben ikimizi de en iyi şekilde kullanacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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