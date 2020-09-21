Filip Novak'tan Caner Erkin açıklaması

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Filip Novak, 0-0 biten Atakaş Hatayspor karşılaşmasının ardından konuştu.
Performansını değerlendiren Novak, "Benim için yeni bir süreç ve çok zor değilken, çok kolay da değil. Zamanın geçmesini bekliyorum, zaman gerekiyor. Ben tecrübeli bir oyuncuyum, daha iyi seviyeye ulaşabileceğimi düşünüyorum." dedi.
Caner Erkin ile birlikte oynadıkları hatırlatılan Çek yıldız, "Caner de, ben de ofansif yani güçlü oyuncularız. Beni ya da Caner'i kullanmak hocaya bağlı. Ben ikimizi de en iyi şekilde kullanacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Filip Novak, Atakaş Hatayspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe'nin yeni stoperi Mauricio Lemos, 0-0 sona eren Atakaş Hatayspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Atakaş Hatayspor'da Munir ve Ribeiro, 0-0 sona eren Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu.
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