CANLI | Almanya - Türkiye

A Milli Futbol Takımımız özel maçta deplasmanda Almanya ile karşı karşıya geliyor.
Karşılaşmasının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Rhein Energie
Hakemler: Benoit Bastien, Hicham Zakrani, Frederic Haquette (Fransa)
Almanya: Leno, Koch, Henrichs, Rüdiger, Neuhaus, Emre Can, Draxler, Brandt, Waldschmidt, Schulz, Havertz
Türkiye: Mert Günok, Hasan Ali Kaldırım, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Nazım Sangare, Emre Kılınç, Efecan Karaca, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Yusuf Yazıcı, Enes Ünal
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