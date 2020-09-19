Yukatel Denizlispor - Trabzonspor maçının ardından

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Süper Lig'in 2. haftasında konuk ettiği Tranzonspor'la 0-0 berabere kalan Yukatel Denizlispor'un teknik direktörü Robert Prosinecki, son 22 dakikayı 10 kişi oynadıkları maçta futbolcularının sonuna kadar mücadelelerini ortaya koyduğunu söyledi. Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton ise maça durgun başladıklarını söyledi.

Prosinecki, Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, takımın gösterdiği performanstan memnun olduğunu belirtti.

Geçen sezonun ikincisi ve Türkiye Kupası'nı kazanan takıma karşı oynadıklarını hatırlatan Prosinecki, şöyle konuştu:

Futbolcularımı verdikleri mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. Herkes maçın başından sonuna kadar mücadelesini ortaya koydu. Sezon öncesi hazırlık maçı yapmadık, yeni futbolcular aramıza katılıyor. Biraz daha sabırlı olursak çok daha farklı, çok daha güzel, iyi futbol oynayan ve mücadele eden bir Denizlispor göstereceğimiz aşikar. Bize karşı oynayan bütün takımlar, çok kolay bir şekilde kazanamayacak. Yaşadığımız sorunları çok çalışarak üzerinden geleceğimizden hiç şüphem yok. Oyuncularım maçın başından itibaren çok iyi mücadele ettiler. Trabzonspor'a karşı son bölümde 10 kişi mücadele ettik ve 1 puan aldık.

Prosinecki bir gazetecinin Sacko'nun gördüğü kırmızı kartı sorması üzerine, "Futbolda böyle olaylar maalesef yaşanıyor. Eminim kendisi de böyle bir şeyi istemiyordur. Bundan hiç şüphemiz yok. O da bir şeyler gösterip takıma katkı vermek istemiştir. 10 kişi kaldığımızda da mücadelemizi gösterdik. Futbolcularımı tebrik etmek istiyorum. Çünkü inanılmaz bir şekilde 22 dakika boyunca Trabzonspor'a karşı 10 kişi mücadele ettiler ve 1 puanı söktüler. Maçın son dakikalarında kontra ataklardan bir gol atma şansımız da vardı." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor deplasmanda Denizlispor ile 0-0 berabere kaldı

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Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton da maça durgun başladıklarını ve sonrasında oyunu aktararak, "Bence lehimize verilmesi gereken 2 penaltı kararı vardı. Verilmeyen bir de golümüz var. Takımımın yeni formasyona iyi adapte olduğunu söyleyebilirim. Arkadaşlarımız onlardan istenenleri tam olarak uygulamaya çalıştılar. Ve bunu sahada görmek beni memnun etti." diye konuştu.

Hakemlerin kararlarına karşı mücadele etme şansının olmadığını vurgulayan Newton, bir gazetecinin yeni transferlerin oyunundan memnun olup olmadığını sorması üzerine, "Yeni transferlerimizin aramıza katılmasının üzerinden çok süre geçmedi. Yeni bir formasyonla oynuyorlar. Yeni bir ülkedeler ve yeni bir futbol tarzına adapte olmak zorundalar. Bütün bunları düşündüğünüzde ve işin içine kattığınızda yeni transferlerimizin performanslarından memnun olduğumu söyleyebilirim. Hızlı bir adaptasyon süreci geçirdiler." değerlendirmesinde bulundu.

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