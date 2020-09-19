Trabzonspor deplasmanda Denizlispor ile 0-0 berabere kaldı

Süper Lig'in ikinci hafta maçında Trabzonspor deplasmanda Denizlispor'a konuk oldu. Mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi. Trabzonspor'un 40. dakikada kazandığı penaltı ve 62. dakikada attığı gol VAR'dan döndü. Denizlispor'da Hadi Sacko 2 dakikada 2 sarı kart görerek 68. dakikada oyundan atıldı.

Trabzonspor, Süper Lig'in 2. haftasında Yukatel Denizlispor'a konuk oldu. Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşma 0-0 sona erdi.

Bu sonuçla lige mağlubiyetle başlayan iki takım da ilk puanlarını almış oldu.

38. dakikada Trabzonspor lehine verilen penaltı kararı sonrası pozisyonu VAR hakeminin uyarısıyla tekrar izleyen orta hakem, 42. dakikada penaltıyı iptal etti.

62. dakikada Abdülkadir Ömür'ün vuruşunda top ağlara gitti ancak öncesinde hakem ofsayt kararı verdi.

68. dakikada kırmızı kart gören Sacko, Denizlispor'u 10 kişi bıraktı.

41. RANDEVUYDU

Süper Lig’in 2’nci haftasında Yukatel Denizlispor, Atatürk Stadı’nda Trabzonspor’u konuk etti. Yeşil-siyahlılar ile bordo-mavili ekibin 41’inci randevusunu hakem Volkan Bayarslan yönetti. Bayarslan’ın yardımcılıklarını ise Süleyman Özay ve Deniz Caner Özaral yaptı.

YENİ TRANSFERLER İLK 11’DE

Trabzospor Teknik Direktörü Eddie Newton, 3-1 kaybettikleri Beşiktaş maçının kadrosunda 4 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Kırmızı kart cezalısı Flavio bu maçta forma giyemedi. Sakatlığı bulunan Ekuban’ın yerine ileri uçta Afobe görev yaptı. Newton, orta sahada ise Guilherme yerine yeni transferlerden Baker’i görevlendirdi. Afobe ve Baker ilk kez bordo mavili formayı giymenin heyecanını yaşadı. Trabzonspor’da sakatlığı süren Kamil Ahmet Çörekçi’nin yerine sol bekte Abdurrahim Dursun forma giydi. Cezalı Flavio’nun yerine ise Edgar Le bu maçta ilk 11’de şans buldu. Konuk ekipte Trondsen, Pereira, Marlon, Hosseini, Yusuf Sarı da sakatlıkları nedeniyle bu karşılaşmada görev yapamadı.

PROSINECKI’DEN 3 DEĞİŞİKLİK

Denizlispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki ise geçtiğimiz hafta Göztepe’ye karşı alınan 5-1’lik farklı mağlubiyetin ardından kadroda 3 değişiklik yaptı. Hırvat teknik adam, kalede bu hafta Pantilimon’a görev verdi. Yeşil siyahlı ekipte, Mesanovic’in yerine ise sol kanatta Sagal şans aldı. Ege ekibinde Recep Niyaz’ı ilk 11’de sahaya süren Prosinecki, Sacko’yu ise yedek kulübesine çekti.

Konuk ekip Trabzonspor bugüne kadar Denizlispor’la oynadığı 40 maçta 25 galibiyet elde etti. Denizlispor 8 kez sahadan 3 puanla ayrılırken, 7 kez de eşitlik bozulmadı. Geçtiğimiz sezon oynanan 2 lig maçında da Yukatel Denizlispor sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrılmıştı.

MAÇTAN DAKİKALAR | İLK YARI

5. dakikada sol kanattan Aissati'nin kullandığı köşe vuruşunda Mustafa Yumlu'nun kafa vuruşunda top savunmaya çarparak kornere çıktı.

20. dakikada ceza yayına yakın kazanılan serbest vuruşu kullanan Baker'in şutunda kaleci Pantilimon, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

30. dakikada Lopes'in pasında ceza sahasındaki Rodallega'nın röveşata vuruşunda top auta gitti.

38. dakikada ceza sahasında Nwakaeme ile Lopes'in mücadelesinde Nwakaeme'nin yerde kaldığı pozisyonun ardından hakem hakem Volkan Bayarslan penaltı noktasını gösterdi. VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu tekrar izleyen Volkan Bayarslan kararını iptal etti.

45. dakikada Abdülkadir Ömür'ün kullandığı serbest vuruşta kaleci Pantilimon'un müdahalesi sonucu top üstten kornere çıktı.

Karşılaşmanın ilk 45 dakikalık bölümü golsüz eşitlikle tamamlandı.

Yukatel Denizlispor'un yeni oyuncularından kaleci Pantilimon, ilk kez 11'de yer aldı. Trabzonspor'un kadrosuna dahil ettiği Baker ve Afobe ilk 11'de kendilerine şans buldu.

MAÇTAN DAKİKALAR | İKİNCİ YARI



51. dakikada Nwakaeme'nin pasında ceza sahasında topla buluşan Afobe'nin kalecinin üzerinden aşırdığı topu Murawski son anda kale çizgisinden çıkardı. Devam eden Denizlispor atağında Rodellaga'nın rakip kaleye kadar sürüklediği top sağ çaprazdan az farkla auta çıktı.

55. dakikada Recep Niyaz'ın uzaktan şutunu kaleci Uğurcan Çakır kornere çeldi.

62. dakikada Abdülkadir Ömür attığı gol, VAR incelemesi sonucu ofsayt gerekçesi ile sayılmadı.

67. dakikada Abdulkadir Parmak'a yaptığı faulle sarı kart gören Sacko, 68. dakikada Hüseyin Türkmen'in yüzüne gelen dirseği sonrasında ikinci sarı karttan gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Sacko, 64. dakikada Bakalorz'un yerine oyuna dahil olmuştu.

90. dakikada Guilherme'nin pasında Ahmet Canbaz'ın ceza sahası dışından çektiği şutta topu kaleci Pantilimon kontrol etti.

Karşılaşma 0-0 tamamlandı.

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Volkan Bayarslan, Süleyman Özay, Deniz Caner Özaral

Yukatel Denizlispor: Pantilimon, Lopes, Oğuz Yılmaz, Mustafa Yumlu, Bergdich, Bakalorz (Dk. 64 Sacko), Murawski, Recep Niyaz, Aissati (Dk. 90+2 Fabiano), Sagal (Dk. 90+2 Özgür Çek), Rodallega (Dk. 73 Mesanovic)

Sarı kart: Dk. 19 Bakalorz (Yukatel Denizlispor)

Kırmızı kart: Dk. 68 Sacko (Yukatel Denizlispor)