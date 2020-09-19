Ahmet Ağaoğlu'ndan transfer açıklaması

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Yukatel Denizlispor ile 0-0 berabere kaldıkları mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.
Hafta içinde 2 transferin daha geleceğini söyleyen yönetici, "Marlon, Pereira takıma dönecek, Ekuban 1-2 haftaya hazır olan. Hafta ortasına kadar gelecek olan 2 transferimiz daha var." dedi.
Hakemlere ve TFF'ye tepki gösteren Ağaoğlu, "Takımın oynadığı futbolu beğendim, oyuncuların performansından da memnunum. Sahada ve sahaya uzak olan yerlerde performansından memnun olmadığım bir kaç kişi vardı. Bize 600-700 km. uzakta oturan bazı arkadaşların performansı düşündürücü. Konuyla alakalı kulüp genel sekreterimiz bir açıklama yapacak." dedi.
"BİRÇOK EKSİĞİMİZE RAĞMEN İYİ MÜCADELE VERDİK"
Hatalara dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen başkan, "Madem ki bu bir endüstri, buna artı değer katacak yoğun çabalar içine giriyor herkes. Kulüplerin 2-3 ay içinde naklen yayın gelirinin dahi kasasına girmediği bir dönemde tüm kulüpler cansiperane uğraş verirken, düzeni sağlamakla görevli kişilerin çok daha dikkatli olması lazım. Bugün benim süzdüğüm pozisyonlar var. Takımımla alakalı konuşacak olursam, birçok eksiğimize rağmen iyi mücadele verdik." ifadelerini kullandı.
İngiliz basını, Fulham'ın Norveçli orta saha oyuncusu Stefan Johansen'in Galatasaray'a kiralandığını yazdı. Habere göre Cimbom, 29 yaşındaki futbolcunun ardından Fulham'la da el sıkıştı ve resmi açıklama için geri sayıma geçildi.
Beşiktaş'ın Antalyaspor'u ağırladığı karşılaşmanın 33. dakikasında hücuma katkı veren ve kafa pasıyla Larin'e asist yapan Necip Uysal, 75 maç aradan sonra gol katkısında bulundu.
İspanyol Mudo Deportivo, Diego Costa'nın Fenerbahçe'ye yakın olduğunu öne sürdü: “Diego Costa, Atletico Madrid'de çözülmesi gereken konulardan biri. Golcü oyuncu para toplamak ve transferleri fonlamak için sevilenlerden biri. Şimdi Türkiye seçenekler arasında ve Emre Belözoğlu bu konuda önemli bir köprü.”
Süper Lig'in ikinci hafta maçında Trabzonspor deplasmanda Denizlispor'a konuk oluyor.
Süper Lig'in 2. haftasında konuk ettiği Tranzonspor'la 0-0 berabere kalan Yukatel Denizlispor'un teknik direktörü Robert Prosinecki, son 22 dakikayı 10 kişi oynadıkları maçta futbolcularının sonuna kadar mücadelelerini ortaya koyduğunu söyledi.
Trabzonspor'un başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır Yukatel Denizlispor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Hakem yönetimini eleştiren Çakır, "Bir golümüz ofsayt oldu, tartışmalı pozisyonlar var." diye konuştu.