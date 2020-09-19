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aksam.com.tr
  • 19 Eylül 2020 Cumartesi 20:51
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Ahmet Ağaoğlu'ndan transfer açıklaması

Ahmet Ağaoğlu'ndan transfer açıklaması

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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 0-0 sona eren Yukatel Denizlispor maçının ardından konuştu. Transfer müjdesi veren Ağaoğlu, "Hafta ortasına kadar gelecek olan 2 transferimiz daha var." dedi.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Yukatel Denizlispor ile 0-0 berabere kaldıkları mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Hafta içinde 2 transferin daha geleceğini söyleyen yönetici, "Marlon, Pereira takıma dönecek, Ekuban 1-2 haftaya hazır olan. Hafta ortasına kadar gelecek olan 2 transferimiz daha var." dedi.

Hakemlere ve TFF'ye tepki gösteren Ağaoğlu, "Takımın oynadığı futbolu beğendim, oyuncuların performansından da memnunum. Sahada ve sahaya uzak olan yerlerde performansından memnun olmadığım bir kaç kişi vardı. Bize 600-700 km. uzakta oturan bazı arkadaşların performansı düşündürücü. Konuyla alakalı kulüp genel sekreterimiz bir açıklama yapacak." dedi.

Trabzonspor deplasmanda Denizlispor ile 0-0 berabere kaldı

"BİRÇOK EKSİĞİMİZE RAĞMEN İYİ MÜCADELE VERDİK"

Hatalara dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen başkan, "Madem ki bu bir endüstri, buna artı değer katacak yoğun çabalar içine giriyor herkes. Kulüplerin 2-3 ay içinde naklen yayın gelirinin dahi kasasına girmediği bir dönemde tüm kulüpler cansiperane uğraş verirken, düzeni sağlamakla görevli kişilerin çok daha dikkatli olması lazım. Bugün benim süzdüğüm pozisyonlar var. Takımımla alakalı konuşacak olursam, birçok eksiğimize rağmen iyi mücadele verdik." ifadelerini kullandı.

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