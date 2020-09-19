Uğurcan Çakır: ‘Tartışmalı pozisyonlar var‘

Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır, Denizlispor ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.
24 yaşındaki futbolcu, "Takım olarak iyi mücadele ettik, galibiyete yakın taraftık. Bir golümüz ofsayt oldu, tartışmalı pozisyonlar var. 3 puanı alamadık, üzgünüz, galibiyet almak istiyorduk." ifadelerini kullandı.
Süper Lig'in ikinci hafta maçında Trabzonspor deplasmanda Denizlispor'a konuk oluyor.
İngiliz basını, Fulham'ın Norveçli orta saha oyuncusu Stefan Johansen'in Galatasaray'a kiralandığını yazdı. Habere göre Cimbom, 29 yaşındaki futbolcunun ardından Fulham'la da el sıkıştı ve resmi açıklama için geri sayıma geçildi.
İspanyol Mudo Deportivo, Diego Costa'nın Fenerbahçe'ye yakın olduğunu öne sürdü: “Diego Costa, Atletico Madrid'de çözülmesi gereken konulardan biri. Golcü oyuncu para toplamak ve transferleri fonlamak için sevilenlerden biri. Şimdi Türkiye seçenekler arasında ve Emre Belözoğlu bu konuda önemli bir köprü.”
Trabzonspor'un başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır Yukatel Denizlispor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Hakem yönetimini eleştiren Çakır, "Bir golümüz ofsayt oldu, tartışmalı pozisyonlar var." diye konuştu.
İspanya 1. Basketbol Ligi'nde (La Liga Endesa) bugün başlayan 2020-2021 sezonunun 1. haftasında iki maç yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarından dolayı ertelendi.
Transfer çalışmalarını sürdüren MKE Ankaragücü, Fenerbahçe'den ayrılan Alper Potuk ile 2 yıllığına anlaştı.