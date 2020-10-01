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aksam.com.tr
  • 01 Ekim 2020 Perşembe 19:55
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Yılın oyuncusu Robert Lewandowski

Yılın oyuncusu Robert Lewandowski

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonunun en iyi oyuncusu ödülünün sahibi Bayern Münihli Robert Lewandowski oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonunun en iyi oyuncusu ödülünün sahibi Bayern Münihli Robert Lewandowski oldu.

İsviçre devlet televizyonu RTS'nin Cenevre kentindeki stüdyolarında gerçekleştirilen ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-2021 sezonu gruplarının belirlendiği törende, geçen sezonun en iyilerine verilen ödüller de sahiplerini buldu.

Yılın en iyi oyuncusu ödülüne, geçen yıl Şampiyonlar Ligi'nde zirveye çıkan Bayern Münih'in Polonyalı santrforu Robert Lewandowski sahip oldu. Kariyerinde ilk kez bu ödüle layık görülen ve geçen sezonun en iyi forveti de seçilen Lewandowski, Şampiyonlar Ligi'ni 15 golle zirvede tamamlamıştı.

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Fildişi Sahilli eski yıldız Didier Drogba ise futbola sağladığı üstün katkılar nedeniyle UEFA Başkanlık Ödülü'ne layık görüldü.

Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması kuraları çekildi

GEÇEN SEZONUN EN İYİLERİNE VERİLEN ÖDÜLLER, ERKEKLER VE KADINLARDA ŞÖYLE:

En iyi kaleci: Manuel Neuer (Bayern Münih), Sarah Bouhaddi (Olympique Lyon)

En iyi savunmacı: Joshua Kimmich (Bayern Münih), Wendie Renard (Olympique Lyon)

En iyi orta saha: Kevin De Bruyne (Manchester City), Dzsenifer Marozsan (Olympique Lyon)

En iyi forvet: Robert Lewandowski (Bayern Münih), Pernille Harder (Wolfsburg-Chelsea)

En iyi teknik direktör: Hansi Flick (Bayern Münih), Jean-Luc Vasseur (Olympique Lyon)

En iyi oyuncu: Robert Lewandowski (Bayern Münih), Pernille Harder (Wolfsburg-Chelsea)

UEFA Başkanlık Ödülü: Didier Drogba

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