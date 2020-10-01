Medipol Başakşehir'in Devler Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Geçen sezon Süper Lig'de şampiyon olarak turnuvaya doğrudan katılma hakkı elde eden ve kuraya 4. torbadan katılan Medipol Başakşehir; Paris Saint-Germain (Fransa), Manchester United (İngiltere) ve RB Leipzig (Almanya) ile H Grubu'nda karşılaşacak.
Çift devreli fikstürle 20 Ekim'de başlayacak grup maçları, 9 Aralık'ta sona erecek.
20 Ekim'de başlayacak grup maçları, 9 Aralık'ta sona erecek. Geçen sezon Alman ekibi Bayern Münih'in mutlu sona ulaştığı turnuvanın finali, 29 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
Fenerbahçe, Papiss Cisse'yi transfer ettiğini resmen açıkladı. Sarı-Lacivertliler 15. transferini Senegalli golcüyle yaptı.
Fenerbahçe'de gözden çıkarılan Sadık Çiftpınar'a Süper Lig ekiplerinden Sivasspor talip oldu. Yiğidolar, başarılı stoperi kiralamak istiyor.
Gaziantep Futbol Kulübü, bonservisi İngiltere'nin Hull City takımında bulunan ve son olarak Hollanda ekibi Vitesse'de forma giyen forvet oyuncusu Nouha Dicko ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Trabzonspor, Guilherme ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshettiğini KAP'a bildirdi.
UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam Rangers ile kritik bir maça çıkacak olan Galatasaray'da gözler bir yandan da transferler ve takımdan gönderilecek isimlere çevrildi. Teknik direktör Fatih Terim, bu sezon kadroda düşünmediği Ahmet Çalık, Sekidika, Ozornwafor ve Jimmy Durmaz'a kapıyı gösterdi.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Samatta, sarı-lacivertli takımın reddedilemez olduğunu ifade etti.