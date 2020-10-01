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aksam.com.tr
  • 01 Ekim 2020 Perşembe 18:09
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Medipol Başakşehir'in Devler Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Medipol Başakşehir'in Devler Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

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Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Paris Saint-Germain, Manchester United ve Leipzig takımlarıyla eşleşti.

Geçen sezon Süper Lig'de şampiyon olarak turnuvaya doğrudan katılma hakkı elde eden ve kuraya 4. torbadan katılan Medipol Başakşehir; Paris Saint-Germain (Fransa), Manchester United (İngiltere) ve RB Leipzig (Almanya) ile H Grubu'nda karşılaşacak.

Çift devreli fikstürle 20 Ekim'de başlayacak grup maçları, 9 Aralık'ta sona erecek.

20 Ekim'de başlayacak grup maçları, 9 Aralık'ta sona erecek. Geçen sezon Alman ekibi Bayern Münih'in mutlu sona ulaştığı turnuvanın finali, 29 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

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