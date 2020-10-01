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aksam.com.tr
  • 01 Ekim 2020 Perşembe 19:48
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Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması kuraları çekildi

Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması kuraları çekildi

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AA

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-2021 sezonu grupları belli oldu.

İsviçre devlet televizyonu RTS'nin Cenevre kentindeki stüdyolarında gerçekleştirilen kura çekimine doğrudan ve ön elemeleri geçerek katılan 32 takım, 8 gruba ayrıldı.

EŞLEŞMELER VE MAÇ TAKVİMİ ŞÖYLE:

A Grubu: Bayern Münih (Almanya), Atletico Madrid (İspanya), Salzburg (Avusturya), Lokomotiv Moskova (Rusya)

B Grubu: Real Madrid (İspanya), Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Inter (İtalya), Borussia Mönchengladbach (Almanya)

C Grubu: Porto (Portekiz), Manchester City (İngiltere), Olympiakos (Yunanistan), Olympique Marsilya (Fransa)

D Grubu: Liverpool (İngiltere), Ajax (Hollanda), Atalanta (İtalya), Midtjylland (Danimarka)

E Grubu: Sevilla (İspanya), Chelsea (İngiltere), Krasnodar (Rusya), Rennes (Fransa)

F Grubu: Zenit (Rusya), Borussia Dortmund (Almanya), Lazio (İtalya), Club Brugge (Belçika)

G Grubu: Juventus (İtalya), Barcelona (İspanya), Dinamo Kiev (Ukrayna), Ferencvaros (Macaristan)

H Grubu: Paris Saint-Germain (Fransa), Manchester United (İngiltere), Leipzig (Almanya), Medipol Başakşehir

Yılın oyuncusu Robert Lewandowski

MAÇ TAKVİMİ

1. maçlar: 20-21 Ekim

2. maçlar: 27-28 Ekim

3. maçlar: 3-4 Kasım

4. maçlar: 24-25 Kasım

5. maçlar: 1-2 Aralık

6. maçlar: 8-9 Aralık

Geçen sezon Alman ekibi Bayern Münih'in mutlu sona ulaştığı turnuvanın finali, 29 Mayıs 2021'de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

RONALDA İLE MESSI KARŞI KARŞIYA

Öte yandan, Şampiyonlar Ligi grup aşamasında dikkat çeken bir eşleşme yaşandı. Juventus ile Barcelona G grubunda yer aldılar. Ezeli rakipler Messi ile Ronaldo, Devler Ligi'nde grup aşamasında rakip oldular.

Medipol Başakşehir'in Devler Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

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