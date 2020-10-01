Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması kuraları çekildi

Gaziantep Futbol Kulübü, bonservisi İngiltere'nin Hull City takımında bulunan ve son olarak Hollanda ekibi Vitesse'de forma giyen forvet oyuncusu Nouha Dicko ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kritik maça saatler kala ayrılık kararı!

UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam Rangers ile kritik bir maça çıkacak olan Galatasaray'da gözler bir yandan da transferler ve takımdan gönderilecek isimlere çevrildi. Teknik direktör Fatih Terim, bu sezon kadroda düşünmediği Ahmet Çalık, Sekidika, Ozornwafor ve Jimmy Durmaz'a kapıyı gösterdi.