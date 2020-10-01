PSG temkinli: ‘Türkiye hiçbir zaman kolay olmamıştır‘

Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Medipol Başakşehir'le eşleşen Paris Saint-Germain'in teknik direktörü Thomas Tuchel ve kaptan Marquinhos açıklamalarda bulundu.

Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Medipol Başakşehir'in yer aldığı H Grubu'ndaki rakiplerinden PSG'den açıklama geldi.

Sporx'in aktardığı habere göre, PSG'nn kaptanı Marquinhos, temsilcimiz için, "Başakşehir yeni bir takım ama Türkiye'de oynamak hiçbir zaman kolay olmaz. Basit bir grupta değiliz." yorumunu yaptı.

Teknik direktör Thomas Tuchel ise, "Başakşehir hakkında şu anda çok bilgim yok ancak Türkiye'de uluslararası maçlar her zaman zorlu geçmiştir." ifadelerini kullandı.

H Grubu'nda Başakşehir ve PSG ile birlikte Manchester United ve RB Leipzig yer aldı.

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