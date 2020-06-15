Yeniden yükseliş! 1-0

Süper Lig'de 27'nci haftanın kapanış maçında Demir Grup Sivasspor, kendi sahasında konuk ettiği Yukatel Denizlispor'u ilk yarıda Yatabare'nin kaydettiği golle 1-0 mağlup etti. Koronavirüs önlemleri kapsamında seyircisiz olarak oynanan müsabakada konuk ekip 44'üncü dakikada Zeki Yavru'nun kırmızı karttan atılmasıyla maçı 10 kişi tamamladı. Demir Grup Sivasspor 52 puanla haftayı 3'üncü sırada tamamladı. Denizlispor ise 31 puanda kaldı.
DG Sivasspor, Süper Lig’in 27. haftasında Denizlispor’u ağırladığı maça farklı bir kadroyla çıktı.
Kırmızı-beyazlı ekibin teknik direktörü Rıza Çalımbay, kalede Mamadou Samassa’ya görev verirken, savunma dörtlüsünü Uğur Çiftçi, Caner Osmanpaşa, Aaron Appindangoye ve Barış Yardımcı’dan oluşturdu. Orta sahada Mert Hakan Yandaş, Fatih Aksoy ile Claudemir’i oynatan Çalımbay, önlerinde ise Erdoğan Yeşilyurt, Emre Kılınç ve Mustapha Yatabare’yi sahaya sürdü.
KARTONETLER TRİBÜNLERİ SÜSLEDİ
Denizlispor karşısında taraftarından yoksun olan DG Sivasspor, tribünleri taraftar maketleriyle süsledi. Sivas Valisi Salih Ayhan’ın başlattığı ve 2 yıldır devam eden ‘Minik Yiğidolar Takımına Sahip Çıkıyor’ projesi kapsamında daha önce hiç stadyumda maç izlememiş çocukları ilçe ve köylerden getirilerek stada alınıyordu. Korona virüs salgını dolayısıyla stada seyirci alınmaması nedeniyle minik Yiğidolar fotoğraflarıyla stadyumdaki yerlerini aldı.
PANKARTLAR ASILDI
Tribünlerde “Futbolu Çok Özelik”, “83 Milyon #AynıTakımdayız”, “Sağlık Çalışanlarımıza Minnettarız”, “Vazgeçersen Kaybedersin”, “Gelecek Bize, Sağlımız Size Emanet” şeklinde pankartlar asıldı.
GÖREVLİLER ATEŞ ÖLÇÜLEREK STADA ALINDI
Sivasspor-Denizlispor karşılaşması öncesinde maçta görev yapacak görevliler stadyuma ateş ölçümü yapılarak alındı. Her iki takımın oyuncularına ve teknik heyetine de stada girerken ateş ölçümü yapıldı. Öte yandan stadın belli bölümlerine el dezenfektanları da yerleştirildi.
BASIN TRİBÜNÜNDE SOSYAL MESAFEYE DİKKAT EDİLDİ
Sivasspor-Denizlispor karşılaşmasında basın tribünündeki sosyal mesafe kuralı dikkati çekti. Karşılaşmadan 2 gün önce görevlendirilen kişilere test yapılırken, müsabaka gününde de bu kişiler çapraz oturma sırasına göre yerini aldı.
MAÇTAN DAKİKALAR | İLK YARI
17. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın ceza sahası dışından şutunda top direğin üstünden az farkla auta çıktı.
21. dakikada Olcay Şahan'ın sağdan ceza alanına ortasında Aissati'nin sert vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından dışarı gitti.
29. dakikada Sacko'nun ceza sahasından vuruşunda kaleci Samassa topu kontrol etti.
40. dakikada Fatih Aksoy'un ceza alanı dışından aşırma vuruşunda meşin yuvarlak direğin üstünden auta çıktı.
Sivasspor, 45. dakikada öne geçti. Mert Hakan Yandaş'ın hafif sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta barajdaki oyunculardan seken topu altıpasta önünde bulan Yatabare, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0.
Mücadelenin ilk yarısı Sivasspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR | İKİNCİ YARI
65. dakikada Emre Kılınç'ın ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta kaleci Tolgahan Acar topu kontrol etti.
69. dakikada Yasin Öztekin'in sağdan kullandığı kornerde kale alanında iyi yükselen Yatabare'nin kafa vuruşunda savunmadan da seken meşin yuvarlak direğin üstünden auta gitti.
74. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Kone, topa sert vurdu. Meşin yuvarlak, kaleci Tolgahan Acar'da kaldı.
Karşılaşma, ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
MAÇIN İSTATİSTİKLERİ
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Kemal Yılmaz, Mustafa Savranlar
Demir Grup Sivasspor: Samassa, Uğur Çiftçi, Barış Yardımcı, Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Claudemir, Fatih Aksoy, Mert Hakan Yandaş (Dk. 45 Ziya Erdal), Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 64 Yasin Öztekin), Emre Kılınç (Dk. 90 Cofie), Yatabare (Dk. 70 Kone)
Yukatel Denizlispor: Tolgahan Acar, Zeki Yavru, Mustafa Yumlu, Oğuz Yılmaz, Bergdich, Murawski, Estupinan (Dk. 45 Onazi) (Dk. 59 Mbamba), Aissati (Dk. 90 Özgür Çek), Sacko (Dk. 70 Sedat Şahintürk), Olcay Şahan (Dk. 45 Lopes), Rodallega
Gol: Dk. 45 Yatabare (Demir Grup Sivasspor)
Kırmızı kart: Dk. 44 Zeki Yavru (Yukatel Denizlispor)
Sarı kartlar: Dk. 23 Emre Kılınç, Dk. 55 Fatih Aksoy, Dk. 77 Caner Osmanpaşa (Demir Grup Sivasspor), Dk. 45 Rodallega, Dk. 90 Bergdich (Yukatel Denizlispor)
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, FB TV'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle yaklaşık 3 aydır takımdan ayrı kalan ve bir türlü iyileşemeyen Alman futbolcu Max Kruse ile yollar ayrılıyor. Yıldız futbolcunun yaptıkları yönetimi çileden çıkardı ve yolları ayırma kararı aldı.
Galatasaray Basketbol Şubesi kelimenin tam anlamıyla karıştı... Basketbol şube genel menajeri Ömer Yalçınkaya, kaptan Işıl Alben ve Tilbe Şenyürek'in sözleşmesini feshetti. Işıl Alben, Galatasaray'dan ayrıldığını duyurdu.
Süper Lig'de önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşandı. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın transfer listesinde yer alan yıldız futbolcunun İstanbul'a geleceği ve görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalanacağı iddia edildi.
Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal'dan Galatasaray'la prensip anlaşmasına vardığı belirtilen Oğulcan Çağlayan hakkında, "Oğulcan'ın sözleşmesinde opsiyonumuz var" açıklaması gelmişti. O opsiyonun detayları ortaya çıktı.
Süper Lig'De 27. haftanın kapanış maçında Demir Grup Sivasspor, sahasında Yukatel Denizlispor'u konuk ediyor.