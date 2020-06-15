Yeniden yükseliş! 1-0

Süper Lig'de 27. haftanın kapanış maçında Demir Grup Sivasspor, sahasında Yukatel Denizlispor'u Yatabare'nin 45+2'de attığı golle 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla Yiğido, puanını 52'ye yükselterek üçüncü sıraya yerleşti ve Galatasaray'ı solladı. Ege ekibi ise 31 puanla 11. sırada kaldı.

Süper Lig'de 27'nci haftanın kapanış maçında Demir Grup Sivasspor, kendi sahasında konuk ettiği Yukatel Denizlispor'u ilk yarıda Yatabare'nin kaydettiği golle 1-0 mağlup etti. Koronavirüs önlemleri kapsamında seyircisiz olarak oynanan müsabakada konuk ekip 44'üncü dakikada Zeki Yavru'nun kırmızı karttan atılmasıyla maçı 10 kişi tamamladı. Demir Grup Sivasspor 52 puanla haftayı 3'üncü sırada tamamladı. Denizlispor ise 31 puanda kaldı.

DG Sivasspor, Süper Lig’in 27. haftasında Denizlispor’u ağırladığı maça farklı bir kadroyla çıktı.

Kırmızı-beyazlı ekibin teknik direktörü Rıza Çalımbay, kalede Mamadou Samassa’ya görev verirken, savunma dörtlüsünü Uğur Çiftçi, Caner Osmanpaşa, Aaron Appindangoye ve Barış Yardımcı’dan oluşturdu. Orta sahada Mert Hakan Yandaş, Fatih Aksoy ile Claudemir’i oynatan Çalımbay, önlerinde ise Erdoğan Yeşilyurt, Emre Kılınç ve Mustapha Yatabare’yi sahaya sürdü.

KARTONETLER TRİBÜNLERİ SÜSLEDİ



Denizlispor karşısında taraftarından yoksun olan DG Sivasspor, tribünleri taraftar maketleriyle süsledi. Sivas Valisi Salih Ayhan’ın başlattığı ve 2 yıldır devam eden ‘Minik Yiğidolar Takımına Sahip Çıkıyor’ projesi kapsamında daha önce hiç stadyumda maç izlememiş çocukları ilçe ve köylerden getirilerek stada alınıyordu. Korona virüs salgını dolayısıyla stada seyirci alınmaması nedeniyle minik Yiğidolar fotoğraflarıyla stadyumdaki yerlerini aldı.

PANKARTLAR ASILDI



Tribünlerde “Futbolu Çok Özelik”, “83 Milyon #AynıTakımdayız”, “Sağlık Çalışanlarımıza Minnettarız”, “Vazgeçersen Kaybedersin”, “Gelecek Bize, Sağlımız Size Emanet” şeklinde pankartlar asıldı.

GÖREVLİLER ATEŞ ÖLÇÜLEREK STADA ALINDI



Sivasspor-Denizlispor karşılaşması öncesinde maçta görev yapacak görevliler stadyuma ateş ölçümü yapılarak alındı. Her iki takımın oyuncularına ve teknik heyetine de stada girerken ateş ölçümü yapıldı. Öte yandan stadın belli bölümlerine el dezenfektanları da yerleştirildi.

BASIN TRİBÜNÜNDE SOSYAL MESAFEYE DİKKAT EDİLDİ



Sivasspor-Denizlispor karşılaşmasında basın tribünündeki sosyal mesafe kuralı dikkati çekti. Karşılaşmadan 2 gün önce görevlendirilen kişilere test yapılırken, müsabaka gününde de bu kişiler çapraz oturma sırasına göre yerini aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR | İLK YARI

17. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın ceza sahası dışından şutunda top direğin üstünden az farkla auta çıktı.

21. dakikada Olcay Şahan'ın sağdan ceza alanına ortasında Aissati'nin sert vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından dışarı gitti.

29. dakikada Sacko'nun ceza sahasından vuruşunda kaleci Samassa topu kontrol etti.

40. dakikada Fatih Aksoy'un ceza alanı dışından aşırma vuruşunda meşin yuvarlak direğin üstünden auta çıktı.

Sivasspor, 45. dakikada öne geçti. Mert Hakan Yandaş'ın hafif sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta barajdaki oyunculardan seken topu altıpasta önünde bulan Yatabare, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0.

Mücadelenin ilk yarısı Sivasspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR | İKİNCİ YARI

65. dakikada Emre Kılınç'ın ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta kaleci Tolgahan Acar topu kontrol etti.

69. dakikada Yasin Öztekin'in sağdan kullandığı kornerde kale alanında iyi yükselen Yatabare'nin kafa vuruşunda savunmadan da seken meşin yuvarlak direğin üstünden auta gitti.

74. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Kone, topa sert vurdu. Meşin yuvarlak, kaleci Tolgahan Acar'da kaldı.

Karşılaşma, ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

MAÇIN İSTATİSTİKLERİ

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Kemal Yılmaz, Mustafa Savranlar

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Uğur Çiftçi, Barış Yardımcı, Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Claudemir, Fatih Aksoy, Mert Hakan Yandaş (Dk. 45 Ziya Erdal), Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 64 Yasin Öztekin), Emre Kılınç (Dk. 90 Cofie), Yatabare (Dk. 70 Kone)

Yukatel Denizlispor: Tolgahan Acar, Zeki Yavru, Mustafa Yumlu, Oğuz Yılmaz, Bergdich, Murawski, Estupinan (Dk. 45 Onazi) (Dk. 59 Mbamba), Aissati (Dk. 90 Özgür Çek), Sacko (Dk. 70 Sedat Şahintürk), Olcay Şahan (Dk. 45 Lopes), Rodallega

Gol: Dk. 45 Yatabare (Demir Grup Sivasspor)

Kırmızı kart: Dk. 44 Zeki Yavru (Yukatel Denizlispor)

Sarı kartlar: Dk. 23 Emre Kılınç, Dk. 55 Fatih Aksoy, Dk. 77 Caner Osmanpaşa (Demir Grup Sivasspor), Dk. 45 Rodallega, Dk. 90 Bergdich (Yukatel Denizlispor)