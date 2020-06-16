Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Bugün kazanmamız gerekiyordu. Çok iyi oynamadık ama galibiyet önemliydi" dedi. Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise "Maçı lehimize çevirmek için mücadele ettik. Kırmızı kart etkiledi" ifadelerini kullandı.

Demir Grup Sivasspor'un 1-0 galibiyetiyle sona eren karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan teknik direktör Rıza Çalımbay, "Hakikaten zor bir süreçten geçiyoruz ve bu ortamda futbolu başlattık. Bütün arkadaşlarımız psikolojik olarak, hem de fizik olarak kesinlikle hazır değil. Takımlar tam hazır değil, tam hazırlanamadık. O yüzden de istediğimiz futbol maalesef olmuyor. Bir tek bizde değil, bütün takımlarda da böyle, istediğimiz şekilde olmuyor, bu da gayet normal. Ama 2-3 hafta sonra çok daha güzel olacak futbol maçları. Çünkü daha final niteliğinde maçlar başlayacak. Onun için bugün bizim oynadığımız oyun beni tam yüzde 100 memnun etmedi ama bizim bu maçı kazanmamız gerekiyordu. Bizim için çok çok önemli bir maçtı.

Yeniden yükseliş! 1-0

İYİ BİR TAKIMA KARŞI OYNADIK

Arkadaşlarımız gerçekten çok iyi şeyler de yaptılar özellikle ikinci yarı. Tamamen oyunun hakimi olduk, sadece girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. İyi bir takıma ve iyi oyunculara sahip bir takıma karşı oynadık. Bizim için bugün tabii oyun da önemliydi ama galibiyet daha çok önemliydi. Burayı geçtiğimiz için mutluyuz. Bundan sonra performansımız mutlaka artarak devam edecek, devam etmesi gerekiyor ki iyi bir yerde ligi bitirelim. Onun için kalan 7 maç bizim için final niteliğinde maçlar. Hepsinin farkındayız ve oynayacağımız maçlar yukarıdaki maçlardan daha zor. Konya, Kasımpaşa, Kayseri, bunlar çok zor maçlar olacak. Oynadığımız temponun çok üstüne çıkmamız gerekiyor" dedi.

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