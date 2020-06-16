  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 16 Haziran 2020 Salı 00:21
  • |
  • Son Güncelleme:

Rıza Çalımbay: "Oynayacağımız maçlar yukarıdaki maçlardan daha zor"

Rıza Çalımbay: "Oynayacağımız maçlar yukarıdaki maçlardan daha zor"

Paylaş

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Bugün kazanmamız gerekiyordu. Çok iyi oynamadık ama galibiyet önemliydi" dedi. Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise "Maçı lehimize çevirmek için mücadele ettik. Kırmızı kart etkiledi" ifadelerini kullandı.

Demir Grup Sivasspor'un 1-0 galibiyetiyle sona eren karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan teknik direktör Rıza Çalımbay, "Hakikaten zor bir süreçten geçiyoruz ve bu ortamda futbolu başlattık. Bütün arkadaşlarımız psikolojik olarak, hem de fizik olarak kesinlikle hazır değil. Takımlar tam hazır değil, tam hazırlanamadık. O yüzden de istediğimiz futbol maalesef olmuyor. Bir tek bizde değil, bütün takımlarda da böyle, istediğimiz şekilde olmuyor, bu da gayet normal. Ama 2-3 hafta sonra çok daha güzel olacak futbol maçları. Çünkü daha final niteliğinde maçlar başlayacak. Onun için bugün bizim oynadığımız oyun beni tam yüzde 100 memnun etmedi ama bizim bu maçı kazanmamız gerekiyordu. Bizim için çok çok önemli bir maçtı. 

Yeniden yükseliş! 1-0

İYİ BİR TAKIMA KARŞI OYNADIK

Arkadaşlarımız gerçekten çok iyi şeyler de yaptılar özellikle ikinci yarı. Tamamen oyunun hakimi olduk, sadece girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. İyi bir takıma ve iyi oyunculara sahip bir takıma karşı oynadık. Bizim için bugün tabii oyun da önemliydi ama galibiyet daha çok önemliydi. Burayı geçtiğimiz için mutluyuz. Bundan sonra performansımız mutlaka artarak devam edecek, devam etmesi gerekiyor ki iyi bir yerde ligi bitirelim. Onun için kalan 7 maç bizim için final niteliğinde maçlar. Hepsinin farkındayız ve oynayacağımız maçlar yukarıdaki maçlardan daha zor. Konya, Kasımpaşa, Kayseri, bunlar çok zor maçlar olacak. Oynadığımız temponun çok üstüne çıkmamız gerekiyor" dedi.

Sivasspor, Mert Hakan ve Emre Kılınç'ta pes etmiyor

Mert Hakan Yandaş resmen açıkladı: "Sezon sonu geldiğinde ayrılacağız"

Bülent Uygun: "Kırmızı kart etkiledi"

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Sivasspor, Mert Hakan ve Emre Kılınç'ta pes etmiyor

title

Trabzonspor, İstanbul'u salladı! Bordo-mavili kafile konaklayacağı otele geldi

title

Vedat Muriqi göreve hazır

Muslera sakatlandı!

SPOR GÜNDEMİ

F.Bahçe'de 'nargile skandalı!' Yıldız futbolcuyla yollar ayrılıyor...
F.Bahçe'de 'nargile skandalı!' Yıldız futbolcuyla yollar ayrılıyor...

F.Bahçe'de 'nargile skandalı!' Yıldız futbolcuyla yollar ayrılıyor...

Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle yaklaşık 3 aydır takımdan ayrı kalan ve bir türlü iyileşemeyen Alman futbolcu Max Kruse ile yollar ayrılıyor. Yıldız futbolcunun yaptıkları yönetimi çileden çıkardı ve yolları ayırma kararı aldı.

Süper Lig devi bombayı patlattı! Perşembe günü İstanbul'da...
Süper Lig devi bombayı patlattı! Perşembe günü İstanbul'da...

Süper Lig devi bombayı patlattı! Perşembe günü İstanbul'da...

Süper Lig'de önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşandı. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın transfer listesinde yer alan yıldız futbolcunun İstanbul'a geleceği ve görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalanacağı iddia edildi.

Son dakika: Galatasaray'da şok ayrılık!
Son dakika: Galatasaray'da şok ayrılık!

Son dakika: Galatasaray'da şok ayrılık!

Galatasaray Basketbol Şubesi kelimenin tam anlamıyla karıştı... Basketbol şube genel menajeri Ömer Yalçınkaya, kaptan Işıl Alben ve Tilbe Şenyürek'in sözleşmesini feshetti. Işıl Alben, Galatasaray'dan ayrıldığını duyurdu.

Yeniden yükseliş! 1-0
Yeniden yükseliş! 1-0

Yeniden yükseliş! 1-0

Süper Lig'De 27. haftanın kapanış maçında Demir Grup Sivasspor, sahasında Yukatel Denizlispor'u konuk ediyor.

Ali Koç: 'Bir hocayla anlaşmak üzereydik'
Ali Koç: 'Bir hocayla anlaşmak üzereydik'

Ali Koç: 'Bir hocayla anlaşmak üzereydik'

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, FB TV'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Çebi: ‘Öze dönüşe mecburuz‘
Çebi: ‘Öze dönüşe mecburuz‘

Çebi: ‘Öze dönüşe mecburuz‘

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Oğulcan Çağlayan'ın sözleşmesindeki opsiyonun detayları
Oğulcan Çağlayan'ın sözleşmesindeki opsiyonun detayları

Oğulcan Çağlayan'ın sözleşmesindeki opsiyonun detayları

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal'dan Galatasaray'la prensip anlaşmasına vardığı belirtilen Oğulcan Çağlayan hakkında, "Oğulcan'ın sözleşmesinde opsiyonumuz var" açıklaması gelmişti. O opsiyonun detayları ortaya çıktı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.