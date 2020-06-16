"Futbol adına güzel şeyler yapmaya çalıştık" diyen Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun ise şöyle konuştu: "45'inci dakikadan yaşadığımız talihsiz bir kırmızı kart olayından sonra iki periyotlu, oyun taktiğini değiştirmiş, oyun sistemini değiştirmeye çalışan ve maçın gidişatına göre de birçok oyun anlayışını sahaya yansıtmaya çalışarak maçı kendi lehimize çevirmek için mücadele ettik. Yaklaşık 3-4 tane de gol pozisyonuna girmemize rağmen golle sonuçlandıramadık.
'EKSİKLİKLER ZORLADI'
Takımımızda da Adam gibi, Barrow gibi, Isaac gibi çok önemli futbolcular sakatlığı üzerine bir de takımımızın oyun kurucusu Recep'in de olmaması buraya, böyle bir eksikle gelmek bizi ister istemez zorladı. Ama girdiğimiz gol pozisyonları, bu kadar güçlü bir takıma karşı neredeyse pozisyon vermeden 1-0 mağlup olsak da oynadığımız oyundan, gösterdiğimiz mücadeleden dolayı futbolcu kardeşlerimi tebrik ediyorum. Sivasspor'a da başarılar diliyorum. Bugün ligin 3'üncüsü ve zannedersem ya 16, ya 17 haftadır içeride yenilmiyorlar. Bu da önemli bir başarı. Zaten takımları da başarılı. O yüzden onlara da maçlarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.
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