DG Sivasspor'da transferin gözde futbolcusu Mert Hakan Yandaş, sezon sonunda takımdan ayrılacağını söyledi.

Demir Grup Sivasspor'un Yukatel Denizlispor'u 1-0 yendiği maçın ilk 45 dakikasında forma giyen ve ikinci yarıda riske edilmeyen Mert Hakan Yandaş, karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu.

Sivasspor, Mert Hakan ve Emre Kılınç'ta pes etmiyor

BU ARMAYA SAYGI DUYUYORUZ

Sezon sonunda takımdan ayrılacağını resmen açıklayan Sivasspor'un orta sahası, "Biz sokakta maç yapar gibi oynuyoruz. Bu işten keyif alıyoruz. İnşallah sezon sonuna kadar devam eder. İnşallah Sivasspor konuşuluyor. Sadece bizim konuşulmamızın haksızlık olduğunu düşünüyorum. Bu armaya saygı duyuyoruz. Sezon sonu geldiğinde ayrılacağız. Şu anda biz yerine bu takımın konuşulmasını istiyorum. 3. sıradayız şu anda. Kazandığımız sürece en büyük aday biziz. Kendi adıma söyleyecek bir şeyim yok. Şu anda her şeyi Sivasspor için yaşıyorum" dedi.

Yeniden yükseliş! 1-0

Rıza Çalımbay: "Oynayacağımız maçlar yukarıdaki maçlardan daha zor"