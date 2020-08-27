Vedat Muriqi, Mario Götze'yi getirecek

AKŞAM

Kosovalı forveti 19 milyon euroya Lazio'ya satan Sarı-Lacivertliler, bu paranın bir bölümünü Götze transferi için kullanacak. Bonservisi elinde olan 28 yaşındaki futbolcunun maaşı buradan karşılanacak.

Üst üste transfer hamleleri yapan Fenerbahçe, büyük bir yıldız için de kollarını sıvadı. Adı uzun süredir Galatasaray’la anılan Mario Götze için Kanarya da devreye girdi. Alman basınından “t-online.de” sitesinin haberine göre; Vedat’ı 19 milyon euroya Lazio’ya satan Kanarya, bu paranın bir bölümünü maaş olarak Götze’ye önerecek.

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MONACO DA TALİP

28 yaşındaki 10 numara, son olarak Dortmund forması giymişti. Tecrübeli oyuncu şu anda boşta bulunuyor. Yani bonservis ödenmesine gerek yok. Haberde Alman futbolcunun çok sayıda talibinin bulunduğu ve bunlardan birinin de Monaco olduğu kaydedildi.

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GALATASARAY DA TALİP

Fransız temsilcisi de yepyeni bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Defansif anlamda çok sayıda orta saha oyuncusuna sahip olan Fenerbahçe, ofansif özellikleri daha yüksek olan bir yıldız arıyordu. Götze’nin adı Türkiye’de sadece Galatasaray ile anılmıştı. Ancak Vedat Muriqi’nin Lazio’ya geçişi sonrasında Sarı-Lacivertliler de yarışa dahil oldu.

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