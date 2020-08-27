Vedat Muriqi, Mario Götze'yi getirecek

Üst üste transfer hamleleri yapan Fenerbahçe, büyük bir yıldız için de kollarını sıvadı. Adı uzun süredir Galatasaray’la anılan Mario Götze için Kanarya da devreye girdi. Alman basınından “t-online.de” sitesinin haberine göre; Vedat’ı 19 milyon euroya Lazio’ya satan Kanarya, bu paranın bir bölümünü maaş olarak Götze’ye önerecek.
MONACO DA TALİP
28 yaşındaki 10 numara, son olarak Dortmund forması giymişti. Tecrübeli oyuncu şu anda boşta bulunuyor. Yani bonservis ödenmesine gerek yok. Haberde Alman futbolcunun çok sayıda talibinin bulunduğu ve bunlardan birinin de Monaco olduğu kaydedildi.
GALATASARAY DA TALİP
Fransız temsilcisi de yepyeni bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Defansif anlamda çok sayıda orta saha oyuncusuna sahip olan Fenerbahçe, ofansif özellikleri daha yüksek olan bir yıldız arıyordu. Götze’nin adı Türkiye’de sadece Galatasaray ile anılmıştı. Ancak Vedat Muriqi’nin Lazio’ya geçişi sonrasında Sarı-Lacivertliler de yarışa dahil oldu.
Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Filip Novak, Mame Thiam, Sinan Gümüş, Jose Sosa ve son olarak da Mauricio Lemos'u kadrosuna katan Fenerbahçe, transfere doymuyor... Sarı-lacivertliler, Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg'un 27 yaşındaki stoperi Marcel Tisserand'la her konuda anlaşmaya vardı.
Amerikan Basketbol Ligi NBA'de Milwaukee Bucks, Orlando Magic ile oynayacağı play-off serisi 5. maçına ABD'de yaşanan ırkçılığı ve sosyal adaletsizliği protesto ederek sahaya çıkmadı.
Transfer yapabilmek için harcama limitini artırmanın hesaplarını yapan Fenerbahçe, mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler, tüm bankalarla görüştükten sonra Bankalar Birliği ile yapılandırma anlaşmasına imza attı.
Süper Lig 2020-2021 sezonu fikstürü çekildi. Ligde bu sezon 21 takım olması nedeniyle her hafta 1 takım bay geçerek karşılaşmaya çıkmayacak. Ligin ilk haftasında Konyaspor bay geçecek olan ilk takım.
Selahattin Baki, "Vedat Muriqiile ilgili şu anda somut bir gelişme yok. Vedat kaldığı sürece de forvet transferi yapmayı düşünmeyiz" dedi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig, TFF 1'inci Lig, 2'nci Lig ve 3'üncü Lig sezon planlamalarını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, 11 Eylül'de başlayacak olan Süper Lig'de ilk devre, 24 Ocak 2021'de sona erecek. İkinci devre maçları 29 Ocak 2021 tekrar start alacakken, sezon ise 16 Mayıs 2021'de tamamlanacak. Süper Lig'de 14, 17, 20, 23, 28, 33, 36, 38 ve 41'inci hafta maçları ise hafta içinde oynanacak.