Fenerbahçe'de Enner Valencia zamanı

Vedat Muriqi sonrasında forvet hattı için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, uzun süredir temas halinde olduğu Enner Valencia’yı bitirdi. Milli Takım formasıyla 54 maçta 31 gol atan Valencia, Ekvador Milli Takımı tarihinde Agustin Delgado ile birlikte en fazla gol atan iki oyuncudan biri konumunda bulunuyor. Kız kardeşi kaçırıldıktan sonra görüşmelere ara veren Ekvadorlu oyuncu, en sonunda Sarı-Lacivertliler’in teklifine ‘Evet’ dedi.
BONSERVİS BEDELİ YOK
30 yaşındaki futbolcu, sağlık kontrolünden geçtikten sonra Fenerbahçe’ye imza atacak. Enner Valencia, Topuk Yaylası’ndaki kampa katılmayacak. Dün gece İstanbul’a gelen yıldız futbolcu, bireysel çalışacak. Geçen sezon Tigres formasıyla 29 maça çıkan Valencia, 2 kez fileleri sarstı ve 5 asist yaptı. Fenerbahçe, Meksika ekibiyle kontratı biten tecrübeli futbolcu için bonservis ücreti ödemeyecek. Valencia, Vedat’ın tam zıttı bir forvet.
SON VURUŞLARI OLDUKÇA ETKİLİ
1.77 boyundaki Valencia, “nokta forvet” pozisyonunda oynuyor. Hava toplarında Vedat kadar etkili değil. Aynı zamanda Kosovalı gibi hücum pres yapmıyor. Ancak Valencia’nın son vuruşları etkili. Aynı zamanda iyi pozisyon almayı biliyor. Teknik Direktör Erol Bulut, Vedat’ın ayrılığı sonrasında hücum setlerini de değiştirecek. Valencia’ya daha uygun bir anlayışla sahaya çıkılacak. Tecrübeli futbolcu, kariyerinde yeniden çıkışa geçmek istiyor.
Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Filip Novak, Mame Thiam, Sinan Gümüş, Jose Sosa ve son olarak da Mauricio Lemos'u kadrosuna katan Fenerbahçe, transfere doymuyor... Sarı-lacivertliler, Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg'un 27 yaşındaki stoperi Marcel Tisserand'la her konuda anlaşmaya vardı.
Amerikan Basketbol Ligi NBA'de Milwaukee Bucks, Orlando Magic ile oynayacağı play-off serisi 5. maçına ABD'de yaşanan ırkçılığı ve sosyal adaletsizliği protesto ederek sahaya çıkmadı.
Transfer yapabilmek için harcama limitini artırmanın hesaplarını yapan Fenerbahçe, mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler, tüm bankalarla görüştükten sonra Bankalar Birliği ile yapılandırma anlaşmasına imza attı.
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Selahattin Baki, "Vedat Muriqiile ilgili şu anda somut bir gelişme yok. Vedat kaldığı sürece de forvet transferi yapmayı düşünmeyiz" dedi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig, TFF 1'inci Lig, 2'nci Lig ve 3'üncü Lig sezon planlamalarını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, 11 Eylül'de başlayacak olan Süper Lig'de ilk devre, 24 Ocak 2021'de sona erecek. İkinci devre maçları 29 Ocak 2021 tekrar start alacakken, sezon ise 16 Mayıs 2021'de tamamlanacak. Süper Lig'de 14, 17, 20, 23, 28, 33, 36, 38 ve 41'inci hafta maçları ise hafta içinde oynanacak.