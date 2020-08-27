Fenerbahçe'de Enner Valencia zamanı

AKŞAM

Sarı-Lacivertliler, Vedat Muriqi'nin yerine Ekvadorlu forveti kadrosuna kattı. Fenerbahçe, forvet hattına beklenen takviyeyi yaptı. 30 yaşındaki Enner Valencia, Türkiye'ye geldi. Ekvadorlu oyuncu, Topuk Yaylası'ndaki kampa katılmayacak. Takım dönene kadar bireysel çalışacak.

Vedat Muriqi sonrasında forvet hattı için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, uzun süredir temas halinde olduğu Enner Valencia’yı bitirdi. Milli Takım formasıyla 54 maçta 31 gol atan Valencia, Ekvador Milli Takımı tarihinde Agustin Delgado ile birlikte en fazla gol atan iki oyuncudan biri konumunda bulunuyor. Kız kardeşi kaçırıldıktan sonra görüşmelere ara veren Ekvadorlu oyuncu, en sonunda Sarı-Lacivertliler’in teklifine ‘Evet’ dedi.



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30 yaşındaki futbolcu, sağlık kontrolünden geçtikten sonra Fenerbahçe’ye imza atacak. Enner Valencia, Topuk Yaylası’ndaki kampa katılmayacak. Dün gece İstanbul’a gelen yıldız futbolcu, bireysel çalışacak. Geçen sezon Tigres formasıyla 29 maça çıkan Valencia, 2 kez fileleri sarstı ve 5 asist yaptı. Fenerbahçe, Meksika ekibiyle kontratı biten tecrübeli futbolcu için bonservis ücreti ödemeyecek. Valencia, Vedat’ın tam zıttı bir forvet.



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SON VURUŞLARI OLDUKÇA ETKİLİ



1.77 boyundaki Valencia, “nokta forvet” pozisyonunda oynuyor. Hava toplarında Vedat kadar etkili değil. Aynı zamanda Kosovalı gibi hücum pres yapmıyor. Ancak Valencia’nın son vuruşları etkili. Aynı zamanda iyi pozisyon almayı biliyor. Teknik Direktör Erol Bulut, Vedat’ın ayrılığı sonrasında hücum setlerini de değiştirecek. Valencia’ya daha uygun bir anlayışla sahaya çıkılacak. Tecrübeli futbolcu, kariyerinde yeniden çıkışa geçmek istiyor.



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