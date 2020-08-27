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aksam.com.tr
  • 27 Ağustos 2020 Perşembe 08:00
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Max Kruse rahat!

Max Kruse rahat!

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AKŞAM

Fenerbahçe'den olaylı bir şekilde ayrılan Alman futbolcu Kruse, oynama izni alacağına inanıyor.

Fenerbahçe'den problemli bir şekilde ayrılan ve Union Berlin’e transfer olan Kruse, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Alman oyuncu Fenerbahçe ile yaşadığı sorunun çözüleceğini ve oynama izni alacağını bildirdi.

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