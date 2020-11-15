SPOR GÜNDEMİ

'Şans doğabilir' 'Şans doğabilir' UEFA Uluslar Ligi'nde yarın Rusya ile karşılaşacak olan A Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş ve milli futbolcu Okay Yokuşlu, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Uluslar Ligi'nde gecenin sonuçları Uluslar Ligi'nde gecenin sonuçları UEFA Uluslar Ligi'nin beşinci haftası 9 maçla başladı.

'Beklemiyordum şok oldum' 'Beklemiyordum şok oldum' Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sinin sıralama turlarında birinci olan Racing Point takımının Kanadalı pilotu Lance Stroll, sonucun kendisi için de sürpriz olduğunu belirtti.

Beşiktaş'tan Dorukhan'a tehditvari rest! Fener ellerini ovuşturuyor Beşiktaş'tan Dorukhan'a tehditvari rest! Fener ellerini ovuşturuyor Beşiktaş yönetimi, zamlı yeni sözleşme talep eden Dorukhan Toköz hakkında son kararını verdi. Siyah-Beyazlılar, başarılı orta saha oyuncusuna ‘Ya yeni kontrat imzala ya da ikinci yarıyı kadro dışında geçirirsin' resti çekti.

Cocu, Derby County'den kovuldu Cocu, Derby County'den kovuldu İngiltere Championship ekiplerinden Derby County, bir dönem Fenerbahçe'yi de çalıştıran teknik direktör Phillip Cocu ile yollarını ayırdı.