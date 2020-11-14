Süper Lig'de yılın takası! Fenerbahçe ocakta bombayı patlatıyor...

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde kelimenin tam anlamıyla şov yapan Fenerbahçe, devre arasına da aynı düşünceyle girmeyi planlıyor. Medipol Başakşehir'de küllerinden yeniden doğan Deniz Türüç'e karşılık sarı-lacivertliler, Başakşehir'den Edin Visca'yı isteyecek... Başakşehirli yıldızın bu transfer için kulübünden izin istediği öğrenildi.

Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, bu hedefinden sapmamak için işi sıkı tutuyor. Sarı-lacivertliler, devre arası transfer dönemine de bomba gibi girmeyi planlıyor.

Süper Lig'de aldığı 5 galibiyet 2 beraberlik ve son olarak İttifak Holding Konyaspor'a aldığı 2-0'lık şok mağlubiyet ile performans düşüklüğünden yakından Erol Bulut transfer için Emre Belözoğlu ile kısa bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıdan her transfer döneminde kadrosuna katmak istediği isimlerden biri yeniden gündeme geldi.



DENİZ TÜRÜÇ PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Sezon başında kadroda forma şansı bulamayacağı düşünülen Deniz Türüç Başakşehir'e kiralık olarak gönderildi. Yıldız isim Başakşehir'de gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çekerken Milli Takım'a kadar yükseldi.



Başarılı futbolcu son olarak Hırvatistan'la oynanan milli maçta gol kaydetti. A Spor'un haberine göre; Başakşehir yönetiminin, Deniz Türüç'ün bu performansı sonrası yıldız oyuncunun bonservisini alma kararı aldığı öğrenildi.



BONSERVİSİ 2 MİLYON EURO

Başakşehir, ara transfer döneminde Fenerbahçe'nin kapısını çalmayı planlarken, istenen bonservis bedeli de belli oldu. Sarı- lacivertli ekip Deniz Türüç'ün bonservisi için en az 2 milyon euroluk bir talepte bulunması beklendiği ifade edildi.



Başakşehir Deniz Türüç ile ilgilenirken Fenerbahçe'nin yaklaşık 2 sezondur Başakşehirli Edin Visca'yı transfer etmek istediği biliniyor.



Sarı-lacivertlilerde Emre Belözoğlu'nun sportif direktörlüğe gelmesinin ardından bu transfer konusunda daha somut adımlar atılmıştı.

GÜMÜŞDAĞ YALANLAMIŞTI

Ancak Göksel Gümüşdağ sezon başında çıkan haberleri, "Haberlere bakacak olursak, Edin Visca bizden ayrılıyormuş. İrfan Can Kahveci de öyle. Takas pazarlıkları, Visca'ya karşılık iki futbolcunun önerildiği söyleniyor, şaşırıyorum. Çünkü bunlar gerçek değil. Ne telefonla, ne yazılı, ne de sözlü bir teklif aldık. Kimse kapımızı çalmadı." diyerek yalanlamıştı.



4 MİLYON EURO + DENİZ

Visca'dan vazgeçmeyen Fenerbahçe son olarak tüm şartları zorlayarak 4 milyon euro + kiralık olarak giden Deniz Türüç bonservisiyle vermeyi önermişti.



Fanatik'in haberine göre ise Sarı-lacivertliler, Başakşehir cephesinden haber beklerken flaş bir gelişme yaşandı.



VISCA: ZAMANI GELDİ

Emre Belözoğlu ile sürekli kontakta bulunan 30 yaşındaki Bosnalı kanat oyuncusunun, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile görüşüp Fenerbahçe'ye gitme isteğini dile getirdiği bildirildi.



Visca'nın "Uzun süredir bu kulübe tüm samimiyetimle hizmet ettim. Artık benim için bir yenilik zamanı geldiğini düşünüyorum. Fenerbahçe'nin teklifini düşünmenizi istiyorum." dediği gelen haberler arasında...



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Başakşehir formasıyla 2015-16'dan bu yana 40 maçın altına düşmeyen Visca, takımın şampiyonluğuna da büyük katkı sağlamıştı.



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358 MAÇ 104 GOL 100 ASİST



Visca, 10. sezonuna girdiği Başakşehir ile 358 resmi maça çıktı. Boşnak oyuncu, bu karşılaşmalarda 104 gol attı, 100 de asist yaptı.

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Medipol Başakşehir'in tecrübeli kanat oyuncusu Edin Visca, kulübüyle olan sözleşmesini 2025'e kadar uzatmıştı.

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