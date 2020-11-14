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aksam.com.tr
  • 14 Kasım 2020 Cumartesi 17:05
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Türkiye Grand Prix'sinde pole pozisyonu Lance Stroll'un

Türkiye Grand Prix'sinde pole pozisyonu Lance Stroll'un

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Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sinde sıralama turlarını birinci sırada tamamlayan Racing Point'in pilotu Lance Stroll, yarınki yarışa pole pozisyonunda başlayacak.

Sürprizlerin pisti İstanbul Park’ta tarife değişmedi. Racing Point'ten Lance Stroll, kariyerinin ilk pole pozisyonunu kazandı.

Son şampiyon Lewis Hamilton ise yarınki yarışa 6. sıradan başlayacak.

“YAĞMUR LASTİĞİNE GEÇİNCE İYİ SONUÇ ALDIK”

Yarış sonrası açıklamalarda bulunan Lance Stroll, şu ifadeleri kullandı:

“Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. bunu beklemiyordum. Sıralama turlarına geldiğimizde çok rekabetçi değildik. Trafiğe takıldım, Valtteri'nin önünde spin attım.

Çok iyi hissediyorum şu an. Sıra dışı bir turdu. Bunu başarmak için tek hakkım kalmıştı. Yağmur lastiğine geçince iyi sonuç aldık. Çok özel bir an benim için.”

2 KEZ KIRMIZI BAYRAK KARARI ÇIKTI

Intercity İstanbul Park'ta yoğun yağmur yağışıyla başlayan ilk sıralama turunda pilotlar büyük zorluk çekti. FIA Yarış Kontrol ilk sıralama turunun bitimine 6 dakika 56 saniye kala hava şartları nedeniyle kırmızı bayrak kararı verirken, yağmurun durması ve temizlik işlemlerinin tamamlanmasının ardından sıralama turu kaldığı yerden devam etti. Sonrasında Haas pilotu Romain Grosjean'in 1'inci virajda kontrolü kaybedip çakıl havuzuna takılması sonucunda FIA Yarış Kontrol, ilk sıralama turunun bitimine 3 dakika 30 saniye kala bir kez daha kırmızı bayrak kararı verdi. Grosjean'in aracının çakıl havuzundan çıkartılmasının ardından ilk sıralama turu kaldığı yerden devam etti.

SIRALAMA BELLİ OLDU

Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sinde yarın koşulacak yarış öncesinde pilotların sıralamaları belli oldu.

Intercity İstanbul Park'taki yarışın startında araçların yer alacağı sıralar şu şekilde:

1 - Lance Stroll (Racing Point)

2 - Max Verstappen (Red Bull)

3 - Sergio Perez (Racing Point)

4 - Alex Albon (Red Bull)

5 - Daniel Ricciardo (Renault)

6 - Lewis Hamilton (Mercedes)

7 - Esteban Ocon (Renault)

8 - Kimi Raikkonen (Alfa Romeo)

9 - Valtteri Bottas (Mercedes)

10 - Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)

11 - Lando Norris (McLaren)

12 - Sebastian Vettel (Ferrari)

13 - Carlos Sainz (McLaren)

14 - Charles Leclerc (Ferrari)

15 - Pierre Gasly (AlphaTauri)

16 - Kevin Magnussen (Haas)

17 - Daniil Kvyat (AlphaTauri)

18 - Romain Grosjean (Haas)

19 - Nicholas Latifi (Williams)

20 - George Russell (Williams)

Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sinde yarış yarın saat 13.10'da start alacak.

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