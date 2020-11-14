Lance Stroll: Beklemiyordum şok oldum

Stroll, sıralama turlarının ardından yaptığı açıklamada, "Bu anı gerçekten kelimelere dökemiyorum. Şok oldum, antrenman turlarından sonra burada olmamızı beklemiyordum." ifadelerini kullandı.
Yağmur nedeniyle pistin çok kaygan olduğunu belirten Kanadalı sürücü, "Doğru zamanda doğru lastikte olmak önemliydi. Benim için zorlu bir yolculuk oldu. Mugello'daki yarıştan sonra hiç puan alamamıştım. Bugün bu şekilde geri dönüp pole pozisyonunun sahibi olmak çok özel." değerlendirmesinde bulundu.
VERSTAPPEN: "SON TURDA KAYBETTİK"
Stroll'ün arkasından ikinci sırayı alan Red Bull'dan Hollandalı Max Verstappen, üzgün olduğunu kaydederek, "Hafta sonu boyunca ilk sıradaydık, çok rahat görünüyordu ama son turda kaybettik. Performansınızı değerlendirmek için başkalarının performansına bakamazsınız. Son turda iyi değildik ve bunun için çok üzgünüm." yorumunu yaptı.
Türkiye Grand Prix'sine üçüncü sıradan başlayacak Racing Point'in Meksikalı pilotu Sergio Perez ise, takım olarak iyi bir sonuç aldıklarını ifade ederek, "Böyle bir şeyi beklemiyorduk, çok memnunuz." şeklinde görüş belirtti.
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