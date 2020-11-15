Erman Toroğlu: Galatasaray Batı'ya açılan pencereymiş yok ya!

Ünlü yorumcu Erman Toroğlu, seçime gitmeye hazırlanan Galatasaray'daki son gelişmeleri yorumladı.

Eski hakem, ünlü yorumcu Erman Toroğlu, Galatasaray'daki seçim gündemini ve 4 ismin adaylığını açıklamasını A Spor'da değerlendirdi.

Galatasaray'da 19 Aralık'ta yapılması planlanan seçimin yapılmayacağını iddia eden Toroğlu, "Seçime gidin diyorlardı, seçime gidelim dediler. Seçim yüzde 99 olmaz, bakanlık izin vermez. Kongreler yapılmıyor, Galatasaray'a nasıl izin verirler?" dedi.

"ERKEN ÇIKAN SAZANIN BOYNUNU KIRARLAR"

"Yönetim 'buyurun kardeşim' dediğinde sazan gibi birileri atladı. Sazanların hepsi yok olur." diyen Toroğlu, şöyle devam etti:

Erken çıkan sazanın boynunu koparırlar. Esas başkanlığa aday olacak adamlar daha çıkmadılar, akıllı adam daha çıkmaz. Sazanlar böyle çıkar. Galatasaray yönetimi akıllı bir iş yaptı, bir bakalım dedi. Kongre ihtimali çok zayıf, ona izin verirlerse Türkiye'de çok şeye izin vermeleri lazım, çok zor...

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"HANİ GALATASARAY KÖTÜYDÜ?"



Galatasaray'ın yönetimsel manada kötü bir durumda olduğu bu yüzden olası bir başkanlık yarışında pek aday çıkmayacağı eleştirilerini de değerlendiren Toroğlu, "Galatasaray hani kötüydü neden bu kadar aday çıktı? Öyle diyorlardı, ibra etmediler. Adama mezarlıkta omuz attılar. Ali Sami Yen'in kemikleri sızladı. Batı'ya açılan pencereymiş, yok ya!" şeklinde konuştu.

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