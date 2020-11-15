Erman Toroğlu: Galatasaray Batı'ya açılan pencereymiş yok ya!

Eski hakem, ünlü yorumcu Erman Toroğlu, Galatasaray'daki seçim gündemini ve 4 ismin adaylığını açıklamasını A Spor'da değerlendirdi.
Galatasaray'da 19 Aralık'ta yapılması planlanan seçimin yapılmayacağını iddia eden Toroğlu, "Seçime gidin diyorlardı, seçime gidelim dediler. Seçim yüzde 99 olmaz, bakanlık izin vermez. Kongreler yapılmıyor, Galatasaray'a nasıl izin verirler?" dedi.
"ERKEN ÇIKAN SAZANIN BOYNUNU KIRARLAR"
"Yönetim 'buyurun kardeşim' dediğinde sazan gibi birileri atladı. Sazanların hepsi yok olur." diyen Toroğlu, şöyle devam etti:
Erken çıkan sazanın boynunu koparırlar. Esas başkanlığa aday olacak adamlar daha çıkmadılar, akıllı adam daha çıkmaz. Sazanlar böyle çıkar. Galatasaray yönetimi akıllı bir iş yaptı, bir bakalım dedi. Kongre ihtimali çok zayıf, ona izin verirlerse Türkiye'de çok şeye izin vermeleri lazım, çok zor...
"HANİ GALATASARAY KÖTÜYDÜ?"
Galatasaray'ın yönetimsel manada kötü bir durumda olduğu bu yüzden olası bir başkanlık yarışında pek aday çıkmayacağı eleştirilerini de değerlendiren Toroğlu, "Galatasaray hani kötüydü neden bu kadar aday çıktı? Öyle diyorlardı, ibra etmediler. Adama mezarlıkta omuz attılar. Ali Sami Yen'in kemikleri sızladı. Batı'ya açılan pencereymiş, yok ya!" şeklinde konuştu.
UEFA Uluslar Ligi'nde yarın Rusya ile karşılaşacak olan A Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş ve milli futbolcu Okay Yokuşlu, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
UEFA Uluslar Ligi'nin beşinci haftası 9 maçla başladı.
Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sinin sıralama turlarında birinci olan Racing Point takımının Kanadalı pilotu Lance Stroll, sonucun kendisi için de sürpriz olduğunu belirtti.
Beşiktaş yönetimi, zamlı yeni sözleşme talep eden Dorukhan Toköz hakkında son kararını verdi. Siyah-Beyazlılar, başarılı orta saha oyuncusuna ‘Ya yeni kontrat imzala ya da ikinci yarıyı kadro dışında geçirirsin' resti çekti.
İngiltere Championship ekiplerinden Derby County, bir dönem Fenerbahçe'yi de çalıştıran teknik direktör Phillip Cocu ile yollarını ayırdı.
Devre arası adına transfer çalışmalarına erkenden başlayan Galatasaray, Marcao'nun satılması halinde alternatifsiz kalmak istemiyor. Cimbom, AEL Limassol'ün sol ayaklı savunmacısı Attila Slazai'yi yakından izleyen sarı-kırmızılılar, 22 yaşındaki Macar stoper için nabız yokluyor.