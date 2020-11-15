  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 15 Kasım 2020 Pazar 08:00
  • |
  • Son Güncelleme:

Belhanda: Oğlum Galatasaraylı taraftarı

Belhanda: Oğlum Galatasaraylı taraftarı

Paylaş

AKŞAM

Galatasaray'ın Faslı yıldızı Younes Belhanda, Sarı-Kırmızılı kulübün mobil uygulamasında soruları yanıtladı...

Galatasaray'ın 10 numarası kulübün mobil uygulamasına konuştu.

Birbirinden önemli açıklamalarda bulunan Belhanda şunları söyledi: “Galatasaray için 10 numaranın ne kadar önemli olduğunu öğrendim. 10 numara benim için herhangi bir numaraydı. Bu sene de olabileceğim en iyi 10 numara olabilmek için kendimi çalışmaya adadım. Üç hafta sürmesi beklenen bir sakatlığım vardı ancak bir hafta sonra sahalara döndüm.” 

UMURUNDA DEĞİL

Belhanda oğlunun da sıkı bir taraftar olduğunun altını çizdi: “Oğlum Muhammed en büyük Galatasaray taraftarı. Evde sürekli Galatasaray marşlarının çalınmasını istiyor. Onun burada oynamasını istiyorum ilerde. Çünkü o bir Galatasaray taraftarı. Şu an Galatasaray alt yapısında oynuyor. Normalde o yaştaki çocuk Ronaldo, Messi gibi oyuncuları bilir ama Ronaldo ve Messi’yi sorunca umurunda değil. Sadece Galatasaray’ı biliyor.”

ARDA TURAN ÖZGÜVEN VERİYOR

Arda Turan’dan da övgüyle bahseden Belhanda, “Arda’yı çok seviyorum, abim gibi. Tavsiyeler verir, hep neşelidir. Kaptana hep ihtiyacımız var. Küçük bir kelimeyle bile size özgüven aşılar. Sonuna kadar birlikteyiz” dedi.

LUYINDAMA SAKATLANDI

Öte yandan Galatasaray'ın yıldızı Luyindama, Kongo Milli Takım antrenmanında sakatlandı. Bu haber Aslan'da şok etkisi yarattı. Yıldız stoper, geçen sezon da milli takımda sakatlanmış ve sezonu kapatmıştı. Luyindama’nın 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Galatasaray'da 'seçime ağabey götürsün' önerisi

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Süper Lig'de yılın takası! F.Bahçe ocakta bombayı patlatıyor...
Süper Lig'de yılın takası! F.Bahçe ocakta bombayı patlatıyor...

Süper Lig'de yılın takası! F.Bahçe ocakta bombayı patlatıyor...

Türkiye Grand Prix'sinde büyük sürpriz! Pole pozisyonu...
Türkiye Grand Prix'sinde büyük sürpriz! Pole pozisyonu...

Türkiye Grand Prix'sinde büyük sürpriz! Pole pozisyonu...

'G.Saray Batı'ya açılan pencereymiş yok ya!'
'G.Saray Batı'ya açılan pencereymiş yok ya!'

'G.Saray Batı'ya açılan pencereymiş yok ya!'

Bisikletin yıldızları Sakarya'da şampiyona başladı

SPOR GÜNDEMİ

'Şans doğabilir'
'Şans doğabilir'

'Şans doğabilir'

UEFA Uluslar Ligi'nde yarın Rusya ile karşılaşacak olan A Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş ve milli futbolcu Okay Yokuşlu, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Uluslar Ligi'nde gecenin sonuçları
Uluslar Ligi'nde gecenin sonuçları

Uluslar Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Uluslar Ligi'nin beşinci haftası 9 maçla başladı.

'Beklemiyordum şok oldum'
'Beklemiyordum şok oldum'

'Beklemiyordum şok oldum'

Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sinin sıralama turlarında birinci olan Racing Point takımının Kanadalı pilotu Lance Stroll, sonucun kendisi için de sürpriz olduğunu belirtti.

Beşiktaş'tan Dorukhan'a tehditvari rest! Fener ellerini ovuşturuyor
Beşiktaş'tan Dorukhan'a tehditvari rest! Fener ellerini ovuşturuyor

Beşiktaş'tan Dorukhan'a tehditvari rest! Fener ellerini ovuşturuyor

Beşiktaş yönetimi, zamlı yeni sözleşme talep eden Dorukhan Toköz hakkında son kararını verdi. Siyah-Beyazlılar, başarılı orta saha oyuncusuna ‘Ya yeni kontrat imzala ya da ikinci yarıyı kadro dışında geçirirsin' resti çekti.

Cocu, Derby County'den kovuldu
Cocu, Derby County'den kovuldu

Cocu, Derby County'den kovuldu

İngiltere Championship ekiplerinden Derby County, bir dönem Fenerbahçe'yi de çalıştıran teknik direktör Phillip Cocu ile yollarını ayırdı.

Galatasaray'dan transfer harekatı
Galatasaray'dan transfer harekatı

Galatasaray'dan transfer harekatı

Devre arası adına transfer çalışmalarına erkenden başlayan Galatasaray, Marcao'nun satılması halinde alternatifsiz kalmak istemiyor. Cimbom, AEL Limassol'ün sol ayaklı savunmacısı Attila Slazai'yi yakından izleyen sarı-kırmızılılar, 22 yaşındaki Macar stoper için nabız yokluyor.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.