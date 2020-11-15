Belhanda: Oğlum Galatasaraylı taraftarı

Galatasaray'ın 10 numarası kulübün mobil uygulamasına konuştu.
Birbirinden önemli açıklamalarda bulunan Belhanda şunları söyledi: “Galatasaray için 10 numaranın ne kadar önemli olduğunu öğrendim. 10 numara benim için herhangi bir numaraydı. Bu sene de olabileceğim en iyi 10 numara olabilmek için kendimi çalışmaya adadım. Üç hafta sürmesi beklenen bir sakatlığım vardı ancak bir hafta sonra sahalara döndüm.”
UMURUNDA DEĞİL
Belhanda oğlunun da sıkı bir taraftar olduğunun altını çizdi: “Oğlum Muhammed en büyük Galatasaray taraftarı. Evde sürekli Galatasaray marşlarının çalınmasını istiyor. Onun burada oynamasını istiyorum ilerde. Çünkü o bir Galatasaray taraftarı. Şu an Galatasaray alt yapısında oynuyor. Normalde o yaştaki çocuk Ronaldo, Messi gibi oyuncuları bilir ama Ronaldo ve Messi’yi sorunca umurunda değil. Sadece Galatasaray’ı biliyor.”
ARDA TURAN ÖZGÜVEN VERİYOR
Arda Turan’dan da övgüyle bahseden Belhanda, “Arda’yı çok seviyorum, abim gibi. Tavsiyeler verir, hep neşelidir. Kaptana hep ihtiyacımız var. Küçük bir kelimeyle bile size özgüven aşılar. Sonuna kadar birlikteyiz” dedi.
LUYINDAMA SAKATLANDI
Öte yandan Galatasaray'ın yıldızı Luyindama, Kongo Milli Takım antrenmanında sakatlandı. Bu haber Aslan'da şok etkisi yarattı. Yıldız stoper, geçen sezon da milli takımda sakatlanmış ve sezonu kapatmıştı. Luyindama’nın 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
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