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aksam.com.tr
  • 15 Kasım 2020 Pazar 08:00
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Galatasaray'da 'seçime ağabey götürsün' önerisi

Galatasaray'da 'seçime ağabey götürsün' önerisi

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AKŞAM

Galatasaray, 19 Aralık'ta seçime gitmeye hazırlanırken Divan Kurulu üyesi Prof. Dr. İbrahim Ziyal, üyelere önerilerini sunduğu bir mektup gönderdi.

Seçime hazırlanan Galatasaray’da 4 aylık başkanlık sürecinin camiaya yararlı olup olmayacağı tartışılıyor.

Divan Kurulu üyesi Prof. Dr. İbrahim Ziyal de üyelere gönderdiği mektupta, özetle şu önerilerde bulundu:

1- Bulunduğumuz şartlarda sağlıklı seçim yapma ihtimali zor.

2- Seçim olsa da, 4 ay için seçilecek başkan bu süreçte ciddi şekilde yıpranacaktır ve uzun vadeli projeler yapmakta zorluk çekecektir.

3- Ciddi adayların mayıstaki olağan seçime daha iyi hazırlanıp, 3 yıl için seçilmesi daha iyi hizmet etmesine de katkı sağlayacaktır.

4- Dolayısı ile dört aylık dönemi bir ‘ağabey’ idaresindeki yönetimin götürmesi, pandemi izin verir ise 2021 Mart’ında Mali Genel Kurulu yapması, ibra-ibrasızlık işlerini önce bir halletmesi, daha sonra mayıs seçiminde tekrar aday olmadan Olağan Seçimli Genel kurulu ‘tarafsız’ olarak yapması daha uygun olacaktır.

5- Bunun dışındaki her türlü gelişmenin Galatasaray camiasını, yani hepimizi fazlası ile yoracağı kanaatindeyim.

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