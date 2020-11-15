Galatasaray'da 'seçime ağabey götürsün' önerisi

Seçime hazırlanan Galatasaray’da 4 aylık başkanlık sürecinin camiaya yararlı olup olmayacağı tartışılıyor.
Divan Kurulu üyesi Prof. Dr. İbrahim Ziyal de üyelere gönderdiği mektupta, özetle şu önerilerde bulundu:
1- Bulunduğumuz şartlarda sağlıklı seçim yapma ihtimali zor.
2- Seçim olsa da, 4 ay için seçilecek başkan bu süreçte ciddi şekilde yıpranacaktır ve uzun vadeli projeler yapmakta zorluk çekecektir.
3- Ciddi adayların mayıstaki olağan seçime daha iyi hazırlanıp, 3 yıl için seçilmesi daha iyi hizmet etmesine de katkı sağlayacaktır.
4- Dolayısı ile dört aylık dönemi bir ‘ağabey’ idaresindeki yönetimin götürmesi, pandemi izin verir ise 2021 Mart’ında Mali Genel Kurulu yapması, ibra-ibrasızlık işlerini önce bir halletmesi, daha sonra mayıs seçiminde tekrar aday olmadan Olağan Seçimli Genel kurulu ‘tarafsız’ olarak yapması daha uygun olacaktır.
5- Bunun dışındaki her türlü gelişmenin Galatasaray camiasını, yani hepimizi fazlası ile yoracağı kanaatindeyim.
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