  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 03 Ocak 2021 Pazar 00:33
  • |
  • Son Güncelleme:

Tugay Kerimoğlu: Aidiyet Türklerde var

Tugay Kerimoğlu: Aidiyet Türklerde var

Paylaş

Sporx

Galatasaray, Fraport TAV Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı, eski futbolcu Tugay Kerimoğlu, karşılaşmanın ardından maçı yorumladı.

Tugay Kerimoğlu, Galatasaray'ın evinde Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldığı mücadeleyi beIN Sports ekranlarında yorumladı.

İşte Kerimoğlu'nun sözleri...

- 2. yarı zaman zaman aynı seviyede olsa da istekli oyunu gösterdi Galatasaray ama iyi kapanan takımı açmak için topun yönünü çok hızlı değiştirmeli ve şut atma özelliğine sahip olmalısınız. İki stoperinden birini çıkarıp problem yaratabilirdi Galatasaray. Antalyaspor istediğini aldı.

Galatasaray'a Antalya çelmesi! 0-0

- Antalyaspor'a bakarsak, ben 2. yarıda kaleci Okan'ı hiç duymadım. Bütün oyun Antalyaspor sahasında oynandı. Bir ara Antalyaspor mu 10 kişi kaldı diye düşündüm. Bazen teknik direktörlerin de düşünce tarzı var, 2 maç kazanınca sabır mekanizması çok yok ve teknik direktörlere yol verilir.

Son dakika haberi: Erman Toroğlu, Galatasaray'da bileti kesilen ismi açıkladı

- Falcao büyük düşüncelerle geliyor, karşılığını alamadığınız bir Diagne var. Oğulcan yüzde 100'ünü vermeye çalışıyor ama eksik olan bölge tam olarak karşılığını bulamıyor.

Levent Şahin'den transfer açıklaması

- Adam Avrupa'da oynamış, her ayın 1'inde maaşını alıyor. Geliyorsunuz, ödeme sisteminde doğru bir durum olursa, yüzde yüz verim alırsınız oyuncudan. Bunu ben bile Galatasaray'da yaşadım. Aidiyet, Türk insanında var.

Arda Turan'dan Omar Elabdellaoui'nin fotoğrafını yayanlara tepki

- Falcao santrfor olarak oynadığında size kendini hissettiriyor ama bugün geldiğinde sadece Oğulcan varsa ileride, sorgulamak da gerekiyor.

Galatasaray'a şok üstüne şok!

- Bir vücudun sahip olduğu güce ne kadar sahipsen, kendi doktorun olursun. Hazır olmazsan, söylersin, yoksa bu ortaya çıkar. Bunu teknik direktör söyleyemez, senin doktora söylemen lazım.

Galatasaray'da Radamel Falcao şoku! Taraftar isyan etti

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Toroğlu açıkladı: O ismin bileti kesildi
Toroğlu açıkladı: O ismin bileti kesildi

Toroğlu açıkladı: O ismin bileti kesildi

Cimbom'a Antalya çelmesi! 0-0
Cimbom'a Antalya çelmesi! 0-0

Cimbom'a Antalya çelmesi! 0-0

G.Saray'da Radamel Falcao şoku
G.Saray'da Radamel Falcao şoku

G.Saray'da Radamel Falcao şoku

Yusuf Yazıcı'dan 'Mirhan Bebek'e destek

SPOR GÜNDEMİ

Yeni Malatyaspor'da korkutan haber
Yeni Malatyaspor'da korkutan haber

Yeni Malatyaspor'da korkutan haber

Yeni Malatyasporlu Youssouf, maçın bitiş düdüğüyle birlikte kendini yere bıraktı. Şu anda saha içinde tedavisi hala devam ediyor. Genç futbolcu şu anda doğruldu. Doktorlar, tedavisini sürdürüyor.

Maç sonu olay yorum: Aidiyet Türklerde var
Maç sonu olay yorum: Aidiyet Türklerde var

Maç sonu olay yorum: Aidiyet Türklerde var

Galatasaray, Fraport TAV Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı, eski futbolcu Tugay Kerimoğlu, karşılaşmanın ardından maçı yorumladı.

G.Saray'a şok üstüne şok!
G.Saray'a şok üstüne şok!

G.Saray'a şok üstüne şok!

Galatasaray, Fraport TAV Antalyaspor ile evinde 0-0 berabere kalırken zorlu İttifak Holding Konyaspor maçı öncesi 4 oyuncusunu kaybetti.

Levent Şahin'den transfer açıklaması
Levent Şahin'den transfer açıklaması

Levent Şahin'den transfer açıklaması

Galatasaray Yardımcı Antrenörü Levent Şahin, Süper Lig'in 16. haftasında 0-0 berabere kaldıkları Fraport TAV Antalyaspor maçını Omar Elabdellaoui için kazanmak istediklerini ancak bunu başaramadıkları için üzgün olduklarını söyledi.

Ersun Yanal'dan flaş G.Saray sözleri
Ersun Yanal'dan flaş G.Saray sözleri

Ersun Yanal'dan flaş G.Saray sözleri

Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray ile 0-0 berabere kalan Fraport TAV Antalyaspor'un teknik direktörü Ersun Yanal, defansif bir futbol sergilediklerini ve bundan sonra oyunun iki tarafını da iyi oynamaları gerektiğini söyledi.

Hatay'da Boupendza fırtınası devam ediyor
Hatay'da Boupendza fırtınası devam ediyor

Hatay'da Boupendza fırtınası devam ediyor

Süper Lig'in 16. haftasında Atakaş Hatayspor, sahasında İttifak Holding Konyaspor ile karşılaştı. Karşılaşma, Atakaş Hatayspor'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.