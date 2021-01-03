Tugay Kerimoğlu: Aidiyet Türklerde var

Tugay Kerimoğlu, Galatasaray'ın evinde Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldığı mücadeleyi beIN Sports ekranlarında yorumladı.
İşte Kerimoğlu'nun sözleri...
- 2. yarı zaman zaman aynı seviyede olsa da istekli oyunu gösterdi Galatasaray ama iyi kapanan takımı açmak için topun yönünü çok hızlı değiştirmeli ve şut atma özelliğine sahip olmalısınız. İki stoperinden birini çıkarıp problem yaratabilirdi Galatasaray. Antalyaspor istediğini aldı.
- Antalyaspor'a bakarsak, ben 2. yarıda kaleci Okan'ı hiç duymadım. Bütün oyun Antalyaspor sahasında oynandı. Bir ara Antalyaspor mu 10 kişi kaldı diye düşündüm. Bazen teknik direktörlerin de düşünce tarzı var, 2 maç kazanınca sabır mekanizması çok yok ve teknik direktörlere yol verilir.
- Falcao büyük düşüncelerle geliyor, karşılığını alamadığınız bir Diagne var. Oğulcan yüzde 100'ünü vermeye çalışıyor ama eksik olan bölge tam olarak karşılığını bulamıyor.
- Adam Avrupa'da oynamış, her ayın 1'inde maaşını alıyor. Geliyorsunuz, ödeme sisteminde doğru bir durum olursa, yüzde yüz verim alırsınız oyuncudan. Bunu ben bile Galatasaray'da yaşadım. Aidiyet, Türk insanında var.
- Falcao santrfor olarak oynadığında size kendini hissettiriyor ama bugün geldiğinde sadece Oğulcan varsa ileride, sorgulamak da gerekiyor.
- Bir vücudun sahip olduğu güce ne kadar sahipsen, kendi doktorun olursun. Hazır olmazsan, söylersin, yoksa bu ortaya çıkar. Bunu teknik direktör söyleyemez, senin doktora söylemen lazım.
Yeni Malatyasporlu Youssouf, maçın bitiş düdüğüyle birlikte kendini yere bıraktı. Şu anda saha içinde tedavisi hala devam ediyor. Genç futbolcu şu anda doğruldu. Doktorlar, tedavisini sürdürüyor.
Galatasaray, Fraport TAV Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı, eski futbolcu Tugay Kerimoğlu, karşılaşmanın ardından maçı yorumladı.
Galatasaray, Fraport TAV Antalyaspor ile evinde 0-0 berabere kalırken zorlu İttifak Holding Konyaspor maçı öncesi 4 oyuncusunu kaybetti.
Galatasaray Yardımcı Antrenörü Levent Şahin, Süper Lig'in 16. haftasında 0-0 berabere kaldıkları Fraport TAV Antalyaspor maçını Omar Elabdellaoui için kazanmak istediklerini ancak bunu başaramadıkları için üzgün olduklarını söyledi.
Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray ile 0-0 berabere kalan Fraport TAV Antalyaspor'un teknik direktörü Ersun Yanal, defansif bir futbol sergilediklerini ve bundan sonra oyunun iki tarafını da iyi oynamaları gerektiğini söyledi.
Süper Lig'in 16. haftasında Atakaş Hatayspor, sahasında İttifak Holding Konyaspor ile karşılaştı. Karşılaşma, Atakaş Hatayspor'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.