Son dakika haberi: Erman Toroğlu, Galatasaray'da bileti kesilen ismi açıkladı

Son dakika Galatasaray haberi: Ünlü yorumcu Erman Toroğlu, Süper Lig'in 16. haftasında 0-0 sona eren Galatasaray-Fraport TAV Antalyaspor maçını yorumladı. Toroğlu, Galatasaray'da bileti kesilen futbolcuyu canlı yayında açıkladı.

Ünlü yorumcu, eski hakem Erman Toroğlu, Galatasaray'ın deplasmanda Antalyaspor ile oynadığı mücadeleyi A Spor'da değerlendirdi.

Toroğlu Diagne için, "Anladığım kadarıyla takım arkadaşları da ona sempatik bakmıyor, o da Galatasaray'a uymadı. Kapak, kavanoza uymadı. Yollar ayrılacak, belli." ifadelerini kullandı.

İşte Toroğlu'nun açıklamaları...

- 1 puan aldın güzel. Ersun Yanal'a ne diyorlardı? Hücumcu teknik adam. Vay anasını sayın seyirciler ya. Elindeki futbolcu iyiyse ben de oynatırım hücumu. Böyle bir oyun var mı ya? Maçları böyle çok nadir bitirirsin.

- Galatasaray'da genç çocuk var santrfor. Falcao var, o da bitti. Diagne nerede? Oğulcan henüz Galatasaray santrforu değil. Diagne burada olsa farklı olur. Falcao'nun ne halt olacağı belli değil. Artık dalga geçiyor. Verilen para gitti, murdar oldu. Demek ki bu adam sakat geldi. Demek ki bu adama sağlık raporu gerekli şekilde gelmemiş. Ben bu işlere şüpheyle bakıyorum. Nasıl transferler bunlar.

- Arda ve Belhanda aynı tip 2 adam. Arda çok çalıştı, Belhanda aynı gayreti göstermedi. Arda, sinirlenmeye başladı, gerildi ve çok doğru zamanda oyundan çıktı. Feghouli varsa Galatasaray top oynar. Feghouli yoksa iş zor, keten helva.

- Galatasaray soldan çok hücum etti. Yapılan ortalar kötü ortalar. Gol oluyor bazıları, asist yaptı diyorlar. Asist değil onlar, asit. Adamın kafasına yapacaksın ortayı.

- Galatasaray, rakip defansı zorlayamadı. Hangi oyuncu çalım atarak gitti bugün? Bu tip defansları çalım atarak geçersin. Ceza alanı içinde etkili olamadı Galatasaray. Feghouli, araya top atıyor, çabuk oynuyor gidiyor. Antalyaspor'un bu zihniyetine Diagne faydalı olurdu. Kapıyı kıracaksın. Yükleneceksin sağdan soldan estarabim.

- Ben teknik adam olsaydım napardım, Donk'u santrfora yollardım. Şişirirdim üstüne Donk'un topları. Ceza alanı civarında gez derim Donk'a. Antalya'nın zihnini, düzenini bozardı. Kime şişiriyorsun, kim vuruyor Galatasaray'da?

"TERİM KENDİNİ ATTIRMASIN"

- Fatih Terim kendini attırmasın, hep atılıyor. Gemini denizin ortasında bırakıyorsun. Sonra ellerini açıyorsun tribünde. Atılmasın.

- Taylan fiziğe dayalı top oynayan oyuncu, tekniği Feghouli kadar yok henüz, iyi meziyetleri var. Oğulcan ileride sıkıştı, çok dar alan. Dar alanda değişik oyuncular lazım, daha Oğulcan onu çözecek kapasitede değil. Falcao mesela bu maçta lazım, bu maçta iş yapabilecek adam.

- Galatasaray'ın kalecisini ilk yarıda 10. dakikada gördüm, bir de 45'te gördüm. Antalya'nın oyun şekli bu. Futbol da çirkinleşiyor, Galatasaray'a yenilirsin ama bu futbolu oynamaman lazım. Antalya buysa, ben Antalya'nın maçına gitmem. Futbolu çirkinleştiriyorlar. Ersun Yanal hani hücumcu teknik direktördü?

- Arda var, Belhanda var ama Feghouli olunca iş başka oluyor. O adam, hakikaten başka bir adam. Şekli, takımı oynatması, ara topları falan, vuruşları... Yokluğunu Galatasaray hissediyor.

- Diagne'ye anladığım kadarıyla takım arkadaşları da sempatik bakmıyor, o da Galatasaray'a uymadı. Kapak, kavanoza uymadı. Yollar ayrılacak, belli.

- Fatih Terim'in cezası dışarıdan gözüktüğü kadarıyla hafif. Fatih Terim'in yukarıda olması avantaj. En azından oyuna odaklanıyor, etrafındakilerle dalaşmıyor. Yukarıdan haberi de yolluyor, orada olması avantaj.