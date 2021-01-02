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aksam.com.tr
  • 02 Ocak 2021 Cumartesi 21:23
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Galatasaray'da Radamel Falcao şoku! Taraftar isyan etti

Galatasaray'da Radamel Falcao şoku! Taraftar isyan etti

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Galatasaray'da Fraport TAV Antalyaspor maçında alınan beraberlik moralleri alt üst ederken maçın ikinci yarısında oyuna giren Radamel Falcao'nun 74. dakikada sakatlanarak oyundan çıkması, taraftarın sosyal medyada sabrını taşıran olay oldu. Kolombiyalı müzmin sakat, Twitter'da "Trending Topics" (TT) listesine girdi.

Galatasaray'ın Antalyaspor ile oynadığı maçın ikinci yarısına oyuna dahil olan Radamel Falcao, maçın 74. dakikasında sakatlanarak saha kenarına geldi.

65 günlük aranın ardından Trabzonspor karşısında ilk kez forma giyen ve 5 dakika sahada kalan Radamel Falcao, Antalyaspor karşısında büyük bir talihsizlik yaşadı.

Maça yedek kulübesinde başlayan ancak karşılaşmanın ikinci yarısının 74. dakikasında sakatlanarak saha kenarına gelen Radamel Falcao daha önce sakatlık yaşadığı üst adele kısmını tutarak sahadan ayrıldı.

Bunun ardından sarı-kırmızılı renklere gönül verenler kelimenin tam anlamıyla isyan etti. Twitter'da TT olan Falcao için taraftar yorumları ise bir hayli sitemkardı. İşte o yorumlardan bazıları...

- "Bu bir vazgeçiş tweetidir. Güle güle Falcao."

- "Şu ilk geldiğin gün var ya o gün ne hayâller kurmuştuk. Hayallerimizin katili oldun be Falcao. Keşke sadece sakatlık olsa hallolurdu. Futbol Falcaoyu bırakmış haberi yok arkadaşlar."

- "Gider misin artık rica ediyorum."

- "Falcao oyuna girdi ve sakatlanarak çıktı 2021 bildiğimiz gibii 2020’nin devamı."

- "Falcao misafir çocuğu gibiydim dağıttın gittin."

- "Bence Falcao mutlu değil ve oynamak istemiyor keşke bizim dürüst olduğumuz kadar sen de olsaydın Falcao artık gitmelisin."

- "Falcao’nun takıma geleceği zaman nasıl heyecanlandıysak artık gitmesi içinde o kadar çok heyecanlanıyoruz."

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