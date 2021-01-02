Galatasaray'a şok üstüne şok!

Yeni Malatyaspor'da korkutan haber

Yeni Malatyasporlu Youssouf, maçın bitiş düdüğüyle birlikte kendini yere bıraktı. Şu anda saha içinde tedavisi hala devam ediyor. Genç futbolcu şu anda doğruldu. Doktorlar, tedavisini sürdürüyor.