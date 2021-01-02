Galatasaray'a şok üstüne şok!

Süper Lig'in 16. haftasında Antalyaspor'u ağırlayan Galatasaray'da 4 isimden 3'ü cezalı uruma düşerken, 1 isim sakatlandı.
Sarı - kırmızılılarda Emre Kılınç, 51. dakikada gördüğü direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Marcao ve Arda Turan ise gördükleri sarı kartlar nedeniyle gelecek gafta oynanacak olan Konyaspor maçında cezalı duruma düştüler.
Galatasaray'da karşılaşmanın 46. dakikasında oyuna giren Radamel Falcao ise 74. dakikada sakatlanarak yerini Jesse Sekidika'ya bıraktı.
2020'yi zirvede tamamlayan Aslan, bugün Antalya'yı konuk edecek. Futbolcular kazanarak galibiyeti Omar'a hediye etmeyi planlıyor.
Yeni Malatyasporlu Youssouf, maçın bitiş düdüğüyle birlikte kendini yere bıraktı. Şu anda saha içinde tedavisi hala devam ediyor. Genç futbolcu şu anda doğruldu. Doktorlar, tedavisini sürdürüyor.
Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile 0-0 berabere kalan Galatasaray, liderliği Aytemiz Alanyaspor'a kaptırdı.
Süper Lig'in 16. haftasında Atakaş Hatayspor, sahasında İttifak Holding Konyaspor ile karşılaştı. Karşılaşma, Atakaş Hatayspor'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.
Süper Lig'in 16. haftasında 4 Ocak Pazartesi günü Kasımpaşa ile mücadele edecek olan Fenerbahçe, hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Süper Lig'in 16. haftasında Aytemiz Alanyaspor, konuk ettiği Medipol Başakşehir'i 3-0 yendi.