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aksam.com.tr
  • 02 Ocak 2021 Cumartesi 21:41
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Galatasaray'a şok üstüne şok!

Galatasaray'a şok üstüne şok!

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Galatasaray, Fraport TAV Antalyaspor ile evinde 0-0 berabere kalırken zorlu İttifak Holding Konyaspor maçı öncesi 4 oyuncusunu kaybetti.

Süper Lig'in 16. haftasında Antalyaspor'u ağırlayan Galatasaray'da 4 isimden 3'ü cezalı uruma düşerken, 1 isim sakatlandı.

Sarı - kırmızılılarda Emre Kılınç, 51. dakikada gördüğü direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Marcao ve Arda Turan ise gördükleri sarı kartlar nedeniyle gelecek gafta oynanacak olan Konyaspor maçında cezalı duruma düştüler.

Galatasaray'da karşılaşmanın 46. dakikasında oyuna giren Radamel Falcao ise 74. dakikada sakatlanarak yerini Jesse Sekidika'ya bıraktı.

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