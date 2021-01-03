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aksam.com.tr
  • 03 Ocak 2021 Pazar 18:37
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Trabzonspor, Fatih Karagümrük'ün iç saha hükümdarlığına son verdi

Trabzonspor, Fatih Karagümrük'ün iç saha hükümdarlığına son verdi

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AA

Trabzonspor, Süper Lig'in 16. hafta mücadelesinde deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-1 yendi ve 2021'de oynadığı ilk maçtan galibiyetle ayrıldı.

Bordo-mavili takıma galibiyeti getiren golleri Nwakaeme ve Ekuban attı. Fatih Karagümrük'ün tek golü ise Balkovec'ten geldi.

Bu sezon 6. galibiyetini alan Trabzonspor puanını 23'e yükseltti. Dördüncü yenilgisini alan Fatih Karagümrük ise 21 puanda kaldı.

Bordo-mavililer gelecek hafta evinde Göztepe'yi konuk ederken, Fatih Karagümrük deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti

FATİH KARAGÜMRÜK'ÜN EVİNDEKİ 17 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ SONA ERDİ

Trabzonspor, rakibinin ev sahibi olarak oynadığı lig maçlarındaki yenilmezlik serisine de son verdi.

Fatih Karagümrük, 2020 yılında TFF 1. Lig ve Süper Lig'de ev sahibi olduğu 17 karşılaşmada 10 galibiyet ve 7 beraberlik alarak geçtiğimiz yılı yenilgisiz tamamlamıştı.

Trabzonspor, bu galibiyetle rakibinin 17 maçlık serisine de son verdi.

Abdullah Avcı'dan transfer açıklaması

NWKAEME VE EKUBAN LİGDEKİ 4. GOLLERİNİ ATTI

Trabzonspor'un Nijeryalı oyuncusu Anthony Nwakaeme ve Ganalı oyuncusu Caleb Ekuban bu sezon ligdeki 4. gollerini Fatih Karagümrük maçında attı.

Bu sezon ilk golünü bordo-mavili takımın 3-1 kazandığı Yeni Malatyaspor karşısında atan Nwakaeme, Trabzonspor'un Kasımpaşa'ya 4-3 yenildiği maçta da takımının 2 golüne imza atmıştı.

Ekuban ise Trabzonspor'un Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Demir Grup Sivasspor ve Çaykur Rizespor ile oynadığı lig maçlarında gol sevinci yaşamıştı.

Atılay Canel: Maçın hakkı beraberlikti

BALKOVEC'İN İLK GOLÜ TRABZONSPOR'A

Fatih Karagümrük'ün Sloven oyuncusu Jure Balkovic, kırmızı-siyahlı forma ile ilk golünü Trabzonspor filelerine gönderdi.

Balkovic, mücadelenin 70. dakikasında attığı golle takımına 1-1'lik beraberliği getirdi.

Anthony Nwakaeme, hedefini açıkladı

BIGLIA SAKATLANDI

Fatih Karagümrük'ün Arjantinli yıldızı Lucas Biglia mücadelenin ilk yarısında sakatlandı ve oyundan çıktı.

Biglia, karşılaşmanın 35. dakikasında yerini Vato Arveladze'ye bıraktı.

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'Maçın hakkı beraberlikti'
'Maçın hakkı beraberlikti'

'Maçın hakkı beraberlikti'

Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor'a 2-1 yenilen Fatih Karagümrük'ün teknik sorumlusu Atılay Canel, maçın hakkının beraberlik olduğunu söyledi.

Nwakaeme, hedefini açıkladı
Nwakaeme, hedefini açıkladı

Nwakaeme, hedefini açıkladı

Trabzonspor'ın yıldız futbolcusu Anthony Nwakaeme, Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından konuştu.

Trabzon, Karagümrük'ün iç saha hükümdarlığına son verdi
Trabzon, Karagümrük'ün iç saha hükümdarlığına son verdi

Trabzon, Karagümrük'ün iç saha hükümdarlığına son verdi

Trabzonspor, Süper Lig'in 16. hafta mücadelesinde deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-1 yendi ve 2021'de oynadığı ilk maçtan galibiyetle ayrıldı.

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Son dakika! F.Bahçe devre arasının ilk transferini yaptı

Son dakika! F.Bahçe devre arasının ilk transferini yaptı

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Süper Lig devi milli yıldızı kaptı! Transfer resmen açıklandı
Süper Lig devi milli yıldızı kaptı! Transfer resmen açıklandı

Süper Lig devi milli yıldızı kaptı! Transfer resmen açıklandı

Trabzonspor'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Bordo-Mavililer, Gençlerbirliği'nin 22 yaşındaki ön liberosu Berat Özdemir'i transfer etti. Ankara ekibinin kongre üyesi Mehmet Soylu, konuyla ilgili resmi açıklamayı yaparken, Trabzonspor bu transfer için Gençlerbirliği'ne 2,5 milyon euro + bir sonraki satıştan %20 pay ödeyecek.
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