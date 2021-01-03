Trabzonspor, Fatih Karagümrük'ün iç saha hükümdarlığına son verdi

Bordo-mavili takıma galibiyeti getiren golleri Nwakaeme ve Ekuban attı. Fatih Karagümrük'ün tek golü ise Balkovec'ten geldi.
Bu sezon 6. galibiyetini alan Trabzonspor puanını 23'e yükseltti. Dördüncü yenilgisini alan Fatih Karagümrük ise 21 puanda kaldı.
Bordo-mavililer gelecek hafta evinde Göztepe'yi konuk ederken, Fatih Karagümrük deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.
FATİH KARAGÜMRÜK'ÜN EVİNDEKİ 17 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ SONA ERDİ
Trabzonspor, rakibinin ev sahibi olarak oynadığı lig maçlarındaki yenilmezlik serisine de son verdi.
Fatih Karagümrük, 2020 yılında TFF 1. Lig ve Süper Lig'de ev sahibi olduğu 17 karşılaşmada 10 galibiyet ve 7 beraberlik alarak geçtiğimiz yılı yenilgisiz tamamlamıştı.
Trabzonspor, bu galibiyetle rakibinin 17 maçlık serisine de son verdi.
NWKAEME VE EKUBAN LİGDEKİ 4. GOLLERİNİ ATTI
Trabzonspor'un Nijeryalı oyuncusu Anthony Nwakaeme ve Ganalı oyuncusu Caleb Ekuban bu sezon ligdeki 4. gollerini Fatih Karagümrük maçında attı.
Bu sezon ilk golünü bordo-mavili takımın 3-1 kazandığı Yeni Malatyaspor karşısında atan Nwakaeme, Trabzonspor'un Kasımpaşa'ya 4-3 yenildiği maçta da takımının 2 golüne imza atmıştı.
Ekuban ise Trabzonspor'un Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Demir Grup Sivasspor ve Çaykur Rizespor ile oynadığı lig maçlarında gol sevinci yaşamıştı.
BALKOVEC'İN İLK GOLÜ TRABZONSPOR'A
Fatih Karagümrük'ün Sloven oyuncusu Jure Balkovic, kırmızı-siyahlı forma ile ilk golünü Trabzonspor filelerine gönderdi.
Balkovic, mücadelenin 70. dakikasında attığı golle takımına 1-1'lik beraberliği getirdi.
BIGLIA SAKATLANDI
Fatih Karagümrük'ün Arjantinli yıldızı Lucas Biglia mücadelenin ilk yarısında sakatlandı ve oyundan çıktı.
Biglia, karşılaşmanın 35. dakikasında yerini Vato Arveladze'ye bıraktı.
Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor'a 2-1 yenilen Fatih Karagümrük'ün teknik sorumlusu Atılay Canel, maçın hakkının beraberlik olduğunu söyledi.
Trabzonspor'ın yıldız futbolcusu Anthony Nwakaeme, Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından konuştu.
Trabzonspor, Süper Lig'in 16. hafta mücadelesinde deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-1 yendi ve 2021'de oynadığı ilk maçtan galibiyetle ayrıldı.
Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler, Queens Park Rangers (QPR) ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Nijeryalı sağ kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel'i devre arasında kadrosuna katıyor. 23 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'nin teklifini kabul ederken İngiliz ekibi de yeni sözleşme imzalamayan oyuncuyu göndermeye sıcak bakıyor. Çalım ve top saklama yetenekleri üst düzey olan Osayi, sürpriz bir pürüz çıkmaması halinde ocak ayında çubukluyu sırtına geçirecek.
Sağ kanat transferi için uzun süredir Edin Visca ile temaslarını sürdüren Fenerbahçe, başarılı futbolcunun alternatifini belirledi. Kanarya, Visca'yı bitiremezse Fatih Karagümrük'ten Alassane Ndao'yu kadrosuna katacak.
Trabzonspor'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Bordo-Mavililer, Gençlerbirliği'nin 22 yaşındaki ön liberosu Berat Özdemir'i transfer etti. Ankara ekibinin kongre üyesi Mehmet Soylu, konuyla ilgili resmi açıklamayı yaparken, Trabzonspor bu transfer için Gençlerbirliği'ne 2,5 milyon euro + bir sonraki satıştan %20 pay ödeyecek.