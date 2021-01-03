Trabzonspor, Fatih Karagümrük'ün iç saha hükümdarlığına son verdi

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Trabzonspor, Süper Lig'in 16. hafta mücadelesinde deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-1 yendi ve 2021'de oynadığı ilk maçtan galibiyetle ayrıldı.

Bordo-mavili takıma galibiyeti getiren golleri Nwakaeme ve Ekuban attı. Fatih Karagümrük'ün tek golü ise Balkovec'ten geldi.

Bu sezon 6. galibiyetini alan Trabzonspor puanını 23'e yükseltti. Dördüncü yenilgisini alan Fatih Karagümrük ise 21 puanda kaldı.

Bordo-mavililer gelecek hafta evinde Göztepe'yi konuk ederken, Fatih Karagümrük deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti

FATİH KARAGÜMRÜK'ÜN EVİNDEKİ 17 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ SONA ERDİ



Trabzonspor, rakibinin ev sahibi olarak oynadığı lig maçlarındaki yenilmezlik serisine de son verdi.

Fatih Karagümrük, 2020 yılında TFF 1. Lig ve Süper Lig'de ev sahibi olduğu 17 karşılaşmada 10 galibiyet ve 7 beraberlik alarak geçtiğimiz yılı yenilgisiz tamamlamıştı.

Trabzonspor, bu galibiyetle rakibinin 17 maçlık serisine de son verdi.

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NWKAEME VE EKUBAN LİGDEKİ 4. GOLLERİNİ ATTI



Trabzonspor'un Nijeryalı oyuncusu Anthony Nwakaeme ve Ganalı oyuncusu Caleb Ekuban bu sezon ligdeki 4. gollerini Fatih Karagümrük maçında attı.

Bu sezon ilk golünü bordo-mavili takımın 3-1 kazandığı Yeni Malatyaspor karşısında atan Nwakaeme, Trabzonspor'un Kasımpaşa'ya 4-3 yenildiği maçta da takımının 2 golüne imza atmıştı.

Ekuban ise Trabzonspor'un Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Demir Grup Sivasspor ve Çaykur Rizespor ile oynadığı lig maçlarında gol sevinci yaşamıştı.

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BALKOVEC'İN İLK GOLÜ TRABZONSPOR'A



Fatih Karagümrük'ün Sloven oyuncusu Jure Balkovic, kırmızı-siyahlı forma ile ilk golünü Trabzonspor filelerine gönderdi.

Balkovic, mücadelenin 70. dakikasında attığı golle takımına 1-1'lik beraberliği getirdi.

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BIGLIA SAKATLANDI



Fatih Karagümrük'ün Arjantinli yıldızı Lucas Biglia mücadelenin ilk yarısında sakatlandı ve oyundan çıktı.

Biglia, karşılaşmanın 35. dakikasında yerini Vato Arveladze'ye bıraktı.