Atılay Canel: Maçın hakkı beraberlikti

Canel, Vodafone Park'ta oynanan maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, puan kaybettikleri için üzgün olduklarını belirtti.
Maça puan veya puanlar almak için çıktıklarını aktaran Canel, "Oyuna iyi başladık diye düşünüyorum. Oyuncularımı verdikleri mücadeleden dolayı kutluyorum. Eksiklerimiz vardı. İkinci yarının başında gol yememiz ve Biglia'nın sakatlanıp oyundan çıkması planımızı olduğu gibi değiştirdi. Golü yedikten sonra 1-1'e getirdik. Kaçırdığımız goller de var. Maçın normal hakkı bana göre beraberlikti. İkinci yediğimiz golde orta hakem, yan hakem ve dördüncü hakem faulü görmedi, VAR hakemleri görmedi." ifadelerini kullandı.
Karagümrük'ün bu sezon iç saha maçını 6 farklı statta oynamasını yorumlayan Canel, şöyle konuştu:
Vefa Stadı'nda 1. Lig ve 3. Lig maçları oynanıyor ama ne hikmetse biz oynayamıyoruz. İstanbul'un çeşitli yerlerinde oynadık artık İstanbul dışı kaldı. Şu ana kadar bir tek Başakşehir ve Galatasaray'ın stadında iç saha maçı yapmadık.
Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor'a 2-1 yenilen Fatih Karagümrük'ün teknik sorumlusu Atılay Canel, maçın hakkının beraberlik olduğunu söyledi.
Trabzonspor'ın yıldız futbolcusu Anthony Nwakaeme, Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından konuştu.
Trabzonspor, Süper Lig'in 16. hafta mücadelesinde deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-1 yendi ve 2021'de oynadığı ilk maçtan galibiyetle ayrıldı.
Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler, Queens Park Rangers (QPR) ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Nijeryalı sağ kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel'i devre arasında kadrosuna katıyor. 23 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'nin teklifini kabul ederken İngiliz ekibi de yeni sözleşme imzalamayan oyuncuyu göndermeye sıcak bakıyor. Çalım ve top saklama yetenekleri üst düzey olan Osayi, sürpriz bir pürüz çıkmaması halinde ocak ayında çubukluyu sırtına geçirecek.
Sağ kanat transferi için uzun süredir Edin Visca ile temaslarını sürdüren Fenerbahçe, başarılı futbolcunun alternatifini belirledi. Kanarya, Visca'yı bitiremezse Fatih Karagümrük'ten Alassane Ndao'yu kadrosuna katacak.
Trabzonspor'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Bordo-Mavililer, Gençlerbirliği'nin 22 yaşındaki ön liberosu Berat Özdemir'i transfer etti. Ankara ekibinin kongre üyesi Mehmet Soylu, konuyla ilgili resmi açıklamayı yaparken, Trabzonspor bu transfer için Gençlerbirliği'ne 2,5 milyon euro + bir sonraki satıştan %20 pay ödeyecek.