Atılay Canel: Maçın hakkı beraberlikti

AA

Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor'a 2-1 yenilen Fatih Karagümrük'ün teknik sorumlusu Atılay Canel, maçın hakkının beraberlik olduğunu söyledi.

Canel, Vodafone Park'ta oynanan maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, puan kaybettikleri için üzgün olduklarını belirtti.

Maça puan veya puanlar almak için çıktıklarını aktaran Canel, "Oyuna iyi başladık diye düşünüyorum. Oyuncularımı verdikleri mücadeleden dolayı kutluyorum. Eksiklerimiz vardı. İkinci yarının başında gol yememiz ve Biglia'nın sakatlanıp oyundan çıkması planımızı olduğu gibi değiştirdi. Golü yedikten sonra 1-1'e getirdik. Kaçırdığımız goller de var. Maçın normal hakkı bana göre beraberlikti. İkinci yediğimiz golde orta hakem, yan hakem ve dördüncü hakem faulü görmedi, VAR hakemleri görmedi." ifadelerini kullandı.

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Karagümrük'ün bu sezon iç saha maçını 6 farklı statta oynamasını yorumlayan Canel, şöyle konuştu:

Vefa Stadı'nda 1. Lig ve 3. Lig maçları oynanıyor ama ne hikmetse biz oynayamıyoruz. İstanbul'un çeşitli yerlerinde oynadık artık İstanbul dışı kaldı. Şu ana kadar bir tek Başakşehir ve Galatasaray'ın stadında iç saha maçı yapmadık.

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