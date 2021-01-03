Trabzonspor deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti

Süper Lig'in 16. hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük, Trabzonspor'u konuk etti. Zorlu maçı Bordo-Mavililer 2-1 kazanmasını bildi. Trabzonspor'un 10. dakikada Ekuban ile bulduğu bir gol de ofsayt gerekçesiyle VAR'dan döndü.

Süper Lig'in 16. hafta mücadelesinde Trabzonspor deplasmanda güçlü rakibi Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti.

Bordo-Mavililere galibiyeti getiren golleri 46. dakikada Nwakaeme ve 81. dakikada Ekuban kaydetti. Ev sahibi ekibin tek golü ise 70'te Balkovec'ten geldi.

İLK 11’LER



Fatih Karagümrük: Viviano, Koray, Roco, Fatih, Alparslan, Biglia, Ndiaye, Ramazan, Jimmy Durmaz, Balkovec, Sobiech

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan Asan, Hosseini, Edgar Ie, Marlon, Abdulkadir Parmak, Flavio, Lewis Baker, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny

FATİH KARAGÜMRÜK 1-2 TRABZONSPOR | CANLI

Goller: Dk.46 Nwakaeme, Dk.70 Balkovec, Dk.81 Ekuban

MAÇTAN DAKİKALAR

Mücadelede ilk düdük çaldı.

5’ Jimmy Durmaz'ın sağ çaprazdan çektiği şut savunmadan geri döndü.

10' Sol taraftan gelen kornere kafayı vuran Ekuban topu ağlara gönderdi ancak gol, ofsayt gerekçesiyle VAR'dan döndü.

17’ Ekuban’ın yerden içeri çevirdiği topta Flavio kaleciyle karşı karşıya kaldı. Oyuncunun yaptığı tek vuruş auta gitti.

18’ Jimmy Durmaz’ın ceza sahası sağ çaprazından çektiği sert şutu kaleci Uğurcan çıkardı.

19’ Jimmy Durmaz’ın sağ kanattan kestiği ortaya Badou Ndiaye kafayı vurdu, meşin yuvarlak auta gitti.

42’ Vato Arveladze'in sağ çaprazdan şutunda Majid Hosseini'e çarpan top ceza alanı içinde yükseklik kazandı. Sonrasında hava topu mücadelesinde Artur Sobiech, Uğurcan Çakır'a faul yaptı.

45’ Anthony Nwakaeme, uzak mesafeden şansını denedi ancak top farklı şekilde üstten auta gitti.

45+3’ Ekuban’ın sağ kanattan yerden içeri çevirdiği topa Nwakaeme ayağının ucuyla dokundu, top direğin dibinden auta gitti.

Maçta ilk yarı sona 0-0 sona erdi.

Mücadelede ikinci yarı başladı.

46' Serkan Asan'ın sağ kanattan içeri çevirdiği topu Nwakaeme tek dokunuşla ağlara gönderdi. (0-1)

48' Nwakaeme'nin ceza sahası dışından şutunu çekti, kaleci Viviano üstüne gelen sert şutu kornere çeldi.

50’ Lewis Baker'ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Abdulkadir Parmak ceza alanı içinde kafa vuruşunu yaptı ancak top üstten auta gitti.

58’ Fatih Karagümrük’te ceza sahası solundan içeri çevrilen topa Koray müsait pozisyonda kötü vurdu ve top auta gitti.

70’ Fatih Karagümrük’ün sağdan kullandığı korner arka direğe doğru açıldı. Topu kontrol eden Balkovec’in bir kez daha içeri doldurmak istediği top, uzak kale direğinden ağlara gitti. (1-1)

75’ Ekuban’ın müsait durumdaki kafa vuruşu kaleci Viviano’nun sağından auta gitti.

79’ Djaniny’in ceza sahası sağ çaprazından çektiği şut yandan auta gitti.

81’ Trabzonspor hızlı atağında top bir anda Ekuban’ın önünde kaldı. Kaleciyle karşı karşıya kalan oyuncu, düzgün bir vuruşla Trabzonspor’u tekrar öne geçirdi. (1-2)

88’ Vato Arveladze'nin ceza yayı içinden sol ayağıyla yaptığı vuruşta top yandan auta gitti.

90+3' Abdülkadir Ömür'ün müsait durumdaki şutunu kaleci Viviano çıkardı.

Mücadele Trabzonspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'in 16. haftasında Fatih Karagümrük'e konuk olan Trabzonspor'da, son oynanan Galatasaray müsabakasının ilk 11'inde 2 değişiklik yapıldı.

Bordo-mavili ekipte sakatlığı bulunan Vitor Hugo bu mücadelede kadroda yer almadı. Yusuf Sarı da yedek kulübesinde forma şansı bekledi. Teknik direktör Abdullah Avcı, bu iki ismin yerine Ekuban ve Hosseini'ye ilk 11'de şans verdi.

Vodafone Park'ta oynanan maça Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı takımını, Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar, Hosseini, Marlon, Flavio, Abdulkadir Parmak, Baker, Ekuban, Nwakaeme, Djaniny ilk 11'i ile sahaya çıkardı.

Bordo-mavili takımın yedek kulübesinde, Erce Kardeşler, Hüseyin Türkmen, Yusuf Sarı, Safa Kınalı, Campi, Kamil Ahmet Çörekçi, Abdülkadir Ömür, Pereira, Faruk Can Genç ve Afobe yer aldı.

- ABDULLAH AVCI 347 GÜN SONRA VODAFONE PARK'TA



Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ı çalıştıran Abdullah Avcı, 347 gün sonra Vodafone Park'ta görev yaptı.

Abdullah Avcı'nın Beşiktaş başındaki Vodafone Park'taki son maçı, Ziraat Türkiye Kupası'nda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a karşı olmuştu. Siyah-beyazlı takım o mücadeleyi 3-2 kaybetmiş ve iki gün sonra da Abdullah Avcı ile yollar ayrılmıştı.

- FATİH KARAGÜMRÜK'TE 3 DEĞİŞİKLİK



İstanbul ekibi Fatih Karagümrük, geçtiğimiz hafta deplasmanda oynadığı Göztepe maçına göre Trabzospor karşısında 3 değişiklik ile sahaya çıktı.

Fatih Karagümrük'te cezalı Ndao'nun yanı sıra Mevlüt Erdinç ve Aatif Chahechouhe bu mücadelede ilk 11'de yer almadı. Teknik direktör Şenol Can, bu 3 oyuncunun yerine Koray Altınay, Roco ve Sobiech'e ilk 11'de şans verdi.