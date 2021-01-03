Anthony Nwakaeme, hedefini açıkladı

Son dakika! F.Bahçe devre arasının ilk transferini yaptı

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler, Queens Park Rangers (QPR) ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Nijeryalı sağ kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel'i devre arasında kadrosuna katıyor. 23 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'nin teklifini kabul ederken İngiliz ekibi de yeni sözleşme imzalamayan oyuncuyu göndermeye sıcak bakıyor. Çalım ve top saklama yetenekleri üst düzey olan Osayi, sürpriz bir pürüz çıkmaması halinde ocak ayında çubukluyu sırtına geçirecek.