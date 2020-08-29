Tisserand, Fenerbahçe için imzaya geliyor

İlk stoper transferini Mauricio Lemos'la gerçkleştiren Fenerbahçe ikinci stoper transferini gerçekleştirmek üzere.
Milliyet'in haberine göre, Kanarya, 27 yaşındaki oyuncu ile kısa sürede anlaşmaya varmıştı. Önce Wolfsburg'un transfer yapması beklendi. Alman ekibi Sochaux'den Maxence Lacroix'yi kadrosuna kattı. Ardından Fenerbahçe ile Wolfsburg arasındaki pazarlıklar başladı.
Yeşil- Beyazlılar, Tisserand için 2,5 milyon euro istedi. Ali Koç Yönetimi ise 1,5 milyon euro teklif etti. Görüşmeler sonucunda tarafların 2 milyon euro üzerine anlaşma sağlandığı öğrenildi.
VALİZİNİ TOPLADI
Ödeme takvimi konusundaki son detaylar konuşuluyor. Eşyalarını hazırlayan Tisserand, kulüplerden haber bekliyor. Her konuda anlaşma sağlanır sağlanmaz başarılı savunmacı soluğu İstanbul'da alacak.
FIFA'nın 'Kulüpler milli oyuncularını göndermek zorunda değil' kararı TFF'nin çabalarıyla aşıldı. Özdemir, “FIFA'nın kararından sonra zorluk oldu ama onları aştık, her şey planlandığı gibi yürüyor” dedi. Güneş ise, “Bütün oyuncular için izinler alındı. Sadece Hollanda ile görüşmeler sürüyor” bilgisini verdi.
Fenerbahçe'de eski futbolcusu Giuliano'nun takıma yeniden transferi konusunda sıcak saatler yaşanıyor.
Yeni sezona ekstra özel çalışmalar ve bireysel performans antrenörü ile giren yıldız oyuncu ilk hazırlık maçının kazanılmasını sağladı.
İsmi uzun süredir Galatasaray ile anılan Oscar Cabezas, transfer dedikodularıyla ilgili ülkesinin basınına açıklamalarda bulundu. 23 yaşındaki stoper "Galatasaray'da bedava oynarım!" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş yöneticisi Umut Şenol'un sosyal medyada DHKP-C'li Ebru Timtik ile ilgili destek mesajı paylaşması Siyah-Beyazlı taraftarları ayağa kaldırdı.
Geçtiğimiz günlerde 8 kişilik silahlı bir grup tarafından kaçırılan Enner Valencia'nın kız kardeşi Erci Valencia, Ekvador polisinin düzenlediği operasyonla kurtarıldı. Fenerbahçe, Erci Valencia'nın kurtarılması nedeniyle "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.