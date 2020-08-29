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aksam.com.tr
  • 29 Ağustos 2020 Cumartesi 14:19
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Tisserand, Fenerbahçe için imzaya geliyor

Tisserand, Fenerbahçe için imzaya geliyor

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Fenerbahçe, Lemos'un partnerini buldu. Sarı-lacivertliler, Marcel Tisserand'la her konuda anlaşmaya vardı. Kongolu futbolcunun, İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

İlk stoper transferini Mauricio Lemos'la gerçkleştiren Fenerbahçe ikinci stoper transferini gerçekleştirmek üzere.

Milliyet'in haberine göre, Kanarya, 27 yaşındaki oyuncu ile kısa sürede anlaşmaya varmıştı. Önce Wolfsburg'un transfer yapması beklendi. Alman ekibi Sochaux'den Maxence Lacroix'yi kadrosuna kattı. Ardından Fenerbahçe ile Wolfsburg arasındaki pazarlıklar başladı.

Yeşil- Beyazlılar, Tisserand için 2,5 milyon euro istedi. Ali Koç Yönetimi ise 1,5 milyon euro teklif etti. Görüşmeler sonucunda tarafların 2 milyon euro üzerine anlaşma sağlandığı öğrenildi.

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Ödeme takvimi konusundaki son detaylar konuşuluyor. Eşyalarını hazırlayan Tisserand, kulüplerden haber bekliyor. Her konuda anlaşma sağlanır sağlanmaz başarılı savunmacı soluğu İstanbul'da alacak.

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