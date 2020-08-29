Fenerahçe, takas formülüyle Edin Visca transferini bitiriyor

Bu sezon şampiyonluk dışında bir ihtimali düşünmek bile istemeyen ve hamlelerini ona göre yapan Fenerbahçe, transferde yılın bombasını patlatıyor. Sarı lacivertliler, Medipol Başakşehir'in şampiyonluğunda aslan payına sahip Edin Visca için Başakşehir'e takas teklifinde bulundu.

Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Filip Novak, Sinan Gümüş, Jose Sosa gibi Süper Lig'in gözde futbolcularını transfer ederek rakiplerine gözdağı veren Fenerbahçe, gözünü bir diğer yıldıza dikti: Edin Visca.

Sarı-Lacivertliler, Medipol Başakşehir'in yıldız oyuncusu Edin Visca'yı kadrosuna katmak için harekete geçti. Kanarya'nın bu transfer için iki yıldızını Başakşehir'e teklif ettiği ortaya çıktı.

AL OZAN VE DENİZ'İ VER VISCA'YI

Takvim'in haberine göre, Kanarya, orta sahadaki oyuncularından Ozan Tufan ve Deniz Türüç'ü Edin Visca'yı alabilmek için teklif ettiği öğrenildi. Başakşehir ise bu teklif için kesin kararını vermedi.

EMRE BELÖZOĞLU DEVREYE; VISCA, FENERBAHÇE'Yİ İSTİYOR

Fenerbahçe'de transferleri bitiren Emre Belözoğlu'nun eski takım arkadaşını ikna etmek için büyük bir çaba gösterdiği öğrenildi.

Edin Visca'nın da Fenerbahçe'de oynamayı istediği biliniyor...

2011'DEN BERİ TÜRKİYE'DE

2011'den beri Medipol Başakşehir'de forma giyen Boşnak kanat oyuncusu istikrarıyla göz dolduruyor. Başakşehir'in Boşnak yıldızı Edin Visca'nın güncel piyasa değeri 12,5 milyon euro. Süper Lig'de 263 karşılaşmaya çıkan yıldız oyuncu 76 gol ve 76 asist üretti.

