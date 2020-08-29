Giuliano, Fenerbahçe'ye geri dönüyor

Fenerbahçe'de eski futbolcusu Giuliano'nun takıma yeniden transferi konusunda sıcak saatler yaşanıyor.

Transferin şampiyonu Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, eski futbolcusu Giuliano'yu kadrosuna katıyor.

Sporx'in derlediği habere göre, Fransız gazeteci Manu Lonjon, sarı-lacivertli takımın, Brezilyalı eski yıldızı Giuliano'yu transfer edeceğini öne sürdü. Suudi Arabistan takımı Al Nassr'da mutsuz olan ve ayrılmak isteyen 30 yaşındaki futbolcu, menajeri William D'avila'ya talimat verdi. Kulüp arayışlarına başlayan William D'avila, Fenerbahçeli yöneticilere, Brezilyalı yıldızı getirebileceğini söyledi.

Al Nassr yöneticileriyle görüşecek olan William D'avila, Giuliano'nun sözleşmesini feshetmek için son hamlesini yapacak. Fenerbahçe ise Guiliano'nun bonservisini alması halinde, Brezilyalı yıldızla sözleşme imzalayacak.

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DAVA DA SÜRÜYOR

Bu arada Fenerbahçe, 10,5 milyon euro'ya Al Nasr'a sattığı Giuliano için 6,2 milyon euroluk taksit ödenmediği için CAS'a başvurmuştu. Al Nassr cephesi ise kalan ödenecek tutarın 6,2 değil 4,5 milyon euro olduğunu belirtmişti. Al Nassr yöneticisi Ahmed Al-Amir yaptığı açıklamada, "Al Nassr yöneticisinden Fenerbahçe'ye Giualiano açıklaması: Faiz ödeme kararına itiraz ediyoruz." demişti.

Suudi Arabistan basınında yer alan haberlere göre; CAS, 14 Ağustos'ta görüştüğü davada Fenerbahçe'yi haklı buldu ve Al Nassr'ın talebini reddetti. Bu gelişme üzerine Al Nassr Fenerbahçe'ye en az 6,2 milyon euroluk bir ödeme daha yapacak.

Al Nassr'ın bu ödemeyi geciktirmesi durumunda daha fazla faiz ve Suudi kulübüne transfer yasağı konması gündeme gelecek.