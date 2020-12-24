  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 24 Aralık 2020 Perşembe 16:34
  • |
  • Son Güncelleme:

Taylan Antalyalı, hedef koydu: Önce kaptanlık sonra Avrupa

Taylan Antalyalı, hedef koydu: Önce kaptanlık sonra Avrupa

Paylaş

Milliyet

Galatasaraylıların göz bebeği Taylan Antalyalı'nın öncelikleri arasında şu an için Avrupa yok. Başarılı futbolcunun hedefi, ilk başta Galatasaray'da 'bayrak adam' olmak sonra da Avrupa'ya açılmak.

Galatasaray'ın yükselen yıldızı Taylan Antalyalı, Avrupa'ya transfer olmadan önce kaptan olmayı ve kulübün sembol isimleri arasına girmeyi hayal ediyor.

Bu sezonki performansıyla herkesi kendine hayran bırakan genç futbolcunun adı son dönemde bazı Avrupa kulüpleri beraber anılıyordu. Milliyet Gazetesi'nden Nevzat Dindar bu konuyu araştırdı ve futbolcunun yakın çevresine sordu.

Son dakika haberi... Aytaç Kara, Galatasaray'da

BU KADAR HIRSLI OLMASININ SEBEBİ

Taylan'ın en büyük hayalinin bir gün Galatasaray forması giymek olduğu hatırlatılırken, "O hayali gerçek oldu. Bu kadar hırslı olmasının altında bu duygu yatıyor. Şimdi de Galatasaray'da kaptan olmak ve Selçuk İnan gibi sembol isimlerden biri olmayı hayal ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Aynı anda 6 yabancı oynatıp görevine son verilen antrenör tepkili

ZAM YAPILACAK

Taylan için Avrupa'ya transfer olmadan önce bu hayallerini gerçekleştirmenin öncelik olduğu belirtildi.

Diğer taraftan yönetimin Taylan Antalyalı'nın ücretine devre arasında zam yapacağı öğrenildi. Daha önce futbolcuya bu konuda bilgilendirme yapan sarı-kırmızılı idarecilerin önümüzdeki ay bu konuda işi resmiyete dökeceği bildirildi. Taylan'a yeni kontratıyla yüzde 100 zam yapılacak. 

Küllerinden doğan Milan'da Hakan Çalhanoğlu fırtınası

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

'Gerçek bir ceset! Uyanın artık...'
'Gerçek bir ceset! Uyanın artık...'

'Gerçek bir ceset! Uyanın artık...'

Öfke nöbeti... 'Sıkıldım, daraldım, çıldırdım, defolun!
Öfke nöbeti... 'Sıkıldım, daraldım, çıldırdım, defolun!

Öfke nöbeti... 'Sıkıldım, daraldım, çıldırdım, defolun!

Anlaşma sağlandı! İşte G.Saray'ın ilk transferi
Anlaşma sağlandı! İşte G.Saray'ın ilk transferi

Anlaşma sağlandı! İşte G.Saray'ın ilk transferi

Yusuf Yazıcı'dan 'Mirhan Bebek'e destek

SPOR GÜNDEMİ

Caner'den Erol Bulut'a şok tepki! Emre Belözoğlu araya girdi...
Caner'den Erol Bulut'a şok tepki! Emre Belözoğlu araya girdi...

Caner'den Erol Bulut'a şok tepki! Emre Belözoğlu araya girdi...

Süper Lig'de haftanın maçında Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'i 4-1 mağlup etti. Kanarya'nın farklı kazandığı maçın 88. dakikasında oyundan alınan Caner Erkin'in tepkisi dikkatlerden kaçmadı. Hocası Erol Bulut'a sinirlenip soyunma odasının yolunu tutan Caner Erkin'e Sportif Direktör Emre Belözoğlu müdahale etti. İşte detaylar...

Hasan Ali Kaldırım olay oldu! Maça damgasını vurdu...
Hasan Ali Kaldırım olay oldu! Maça damgasını vurdu...

Hasan Ali Kaldırım olay oldu! Maça damgasını vurdu...

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe evinde Başakşehir'i konuk etti. 1-0 geriye düşen sarı lacivertliler karşılaşmayı geri dönüş yaparak 4-1 kazandı. Maçta birçok pozisyon tartışılırken 40. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın eski takımına karşı yaptığı hareket büyük olay oldu...

Okan Buruk'tan F.Bahçe'ye olay sözler! Kimse sakinleştiremedi
Okan Buruk'tan F.Bahçe'ye olay sözler! Kimse sakinleştiremedi

Okan Buruk'tan F.Bahçe'ye olay sözler! Kimse sakinleştiremedi

Okan Buruk, Süper Lig'in 14. haftasında dün akşam oynanan ve 4-1 sarı-lacivertlilerin üstünlüğüyle sona eren Fenerbahçe - Medipol Başakşehir karşılaşmasının ikinci yarısında hakem Bahattin Şimşek'in verdiği karara tepki gösterdi, saha kenarı karıştı.

YAŞANANLAR
• Maçın kırılma anı ise 71. dakikada Rafael'in iki sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldığı dakika oldu.
• Hakem Bahattin Şimşek, Rafael'in faul yaptığını düşünerek Brezilyalı futbolcuya sarı kartı gösterdi.
• Sonrasında topa vurarak hakeme sert tepki gösteren Rafael ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
• Hakemin verdiği karara büyük tepki gösteren Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk önce sarı kartla cezalandırıldı.
• Okan Buruk tepkilerine devam edince hakem Bahattin Şimşek, Buruk'a direkt kırmızı kart gösterdi.
• Yardımcıları Okan Buruk'u sakinleştirmekte zorlanırken saha kenarı bir anda karıştı.

Taylan Antalyalı, G.Saray'da hedefini belirledi
Taylan Antalyalı, G.Saray'da hedefini belirledi

Taylan Antalyalı, G.Saray'da hedefini belirledi

Galatasaraylıların göz bebeği Taylan Antalyalı'nın öncelikleri arasında şu an için Avrupa yok. Başarılı futbolcunun hedefi, ilk başta Galatasaray'da 'bayrak adam' olmak sonra da Avrupa'ya açılmak.

Terör örgütü PKK destekçisi eski Amedsporlu Deniz Naki uyuşturucu kaçakçılığından tutuklandı
Terör örgütü PKK destekçisi eski Amedsporlu Deniz Naki uyuşturucu kaçakçılığından tutuklandı

Terör örgütü PKK destekçisi eski Amedsporlu Deniz Naki uyuşturucu kaçakçılığından tutuklandı

Eski Amedsporlu Deniz Naki, suç örgütü kurma ve uyuşturucu satıcılığı yapma iddialarıyla 6 aydır gözaltında tutuluyor. Naki'nin terör örgütü PKK'ya destek verdiği yönünde bulgular tespit edildiği de açıklandı.

Futbolda bahis iddiası! Savunmalarını istediler...
Futbolda bahis iddiası! Savunmalarını istediler...

Futbolda bahis iddiası! Savunmalarını istediler...

TFF 1. Lig'de 12 Temmuz 2020 tarihinde oynanan Bursaspor - Menemenspor maçının bahis yoluyla manipüle edildiği gerekçesiyle TFF Etik Kurulu soruşturma açtı. Etik Kurulu maçta forma giyen tüm oyunculardan savunma istedi
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.