Taylan Antalyalı, hedef koydu: Önce kaptanlık sonra Avrupa

Milliyet

Galatasaraylıların göz bebeği Taylan Antalyalı'nın öncelikleri arasında şu an için Avrupa yok. Başarılı futbolcunun hedefi, ilk başta Galatasaray'da 'bayrak adam' olmak sonra da Avrupa'ya açılmak.

Galatasaray'ın yükselen yıldızı Taylan Antalyalı, Avrupa'ya transfer olmadan önce kaptan olmayı ve kulübün sembol isimleri arasına girmeyi hayal ediyor.

Bu sezonki performansıyla herkesi kendine hayran bırakan genç futbolcunun adı son dönemde bazı Avrupa kulüpleri beraber anılıyordu. Milliyet Gazetesi'nden Nevzat Dindar bu konuyu araştırdı ve futbolcunun yakın çevresine sordu.

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Taylan'ın en büyük hayalinin bir gün Galatasaray forması giymek olduğu hatırlatılırken, "O hayali gerçek oldu. Bu kadar hırslı olmasının altında bu duygu yatıyor. Şimdi de Galatasaray'da kaptan olmak ve Selçuk İnan gibi sembol isimlerden biri olmayı hayal ediyor." ifadeleri kullanıldı.

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ZAM YAPILACAK

Taylan için Avrupa'ya transfer olmadan önce bu hayallerini gerçekleştirmenin öncelik olduğu belirtildi.

Diğer taraftan yönetimin Taylan Antalyalı'nın ücretine devre arasında zam yapacağı öğrenildi. Daha önce futbolcuya bu konuda bilgilendirme yapan sarı-kırmızılı idarecilerin önümüzdeki ay bu konuda işi resmiyete dökeceği bildirildi. Taylan'a yeni kontratıyla yüzde 100 zam yapılacak.

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