Taylan Antalyalı, hedef koydu: Önce kaptanlık sonra Avrupa

Galatasaray'ın yükselen yıldızı Taylan Antalyalı, Avrupa'ya transfer olmadan önce kaptan olmayı ve kulübün sembol isimleri arasına girmeyi hayal ediyor.
Bu sezonki performansıyla herkesi kendine hayran bırakan genç futbolcunun adı son dönemde bazı Avrupa kulüpleri beraber anılıyordu. Milliyet Gazetesi'nden Nevzat Dindar bu konuyu araştırdı ve futbolcunun yakın çevresine sordu.
BU KADAR HIRSLI OLMASININ SEBEBİ
Taylan'ın en büyük hayalinin bir gün Galatasaray forması giymek olduğu hatırlatılırken, "O hayali gerçek oldu. Bu kadar hırslı olmasının altında bu duygu yatıyor. Şimdi de Galatasaray'da kaptan olmak ve Selçuk İnan gibi sembol isimlerden biri olmayı hayal ediyor." ifadeleri kullanıldı.
ZAM YAPILACAK
Taylan için Avrupa'ya transfer olmadan önce bu hayallerini gerçekleştirmenin öncelik olduğu belirtildi.
Diğer taraftan yönetimin Taylan Antalyalı'nın ücretine devre arasında zam yapacağı öğrenildi. Daha önce futbolcuya bu konuda bilgilendirme yapan sarı-kırmızılı idarecilerin önümüzdeki ay bu konuda işi resmiyete dökeceği bildirildi. Taylan'a yeni kontratıyla yüzde 100 zam yapılacak.
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YAŞANANLAR
• Maçın kırılma anı ise 71. dakikada Rafael'in iki sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldığı dakika oldu.
• Hakem Bahattin Şimşek, Rafael'in faul yaptığını düşünerek Brezilyalı futbolcuya sarı kartı gösterdi.
• Sonrasında topa vurarak hakeme sert tepki gösteren Rafael ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
• Hakemin verdiği karara büyük tepki gösteren Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk önce sarı kartla cezalandırıldı.
• Okan Buruk tepkilerine devam edince hakem Bahattin Şimşek, Buruk'a direkt kırmızı kart gösterdi.
• Yardımcıları Okan Buruk'u sakinleştirmekte zorlanırken saha kenarı bir anda karıştı.
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